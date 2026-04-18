إيران تعلن إعادة فتح جزئي لمجالها الجوي

كتب : وكالات

10:05 ص 18/04/2026 تعديل في 10:34 ص

الرحلات الجوية في المطارات الإيرانية

أعلنت إيران إعادة فتح جزئي لمجالها الجوي بعد توقف استمر سبعة أسابيع بسبب الحرب، وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية.

وقالت منظمة الطيران المدني إن مسارات الطيران فوق شرق إيران أُعيد فتحها عند الساعة السابعة صباحًا (03:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب ما نقلته صحيفة "إيران" الحكومية.

وأضافت أن الرحلات في مطارات البلاد ستُستأنف تدريجيًا، دون تحديد جدول زمني لذلك.

وكان المجال الجوي الإيراني قد أُغلق منذ بدء الولايات المتحدة وإسرائيل شن ضربات على إيران في 28 فبراير. وجاءت خطوة إعادة الفتح الجزئي بعد أكثر من أسبوع على دخول وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة حيز التنفيذ.

