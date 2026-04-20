قال الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن قطاع الإنتاج يستعد لتقديم مسلسل تليفزيوني تاريخي عن سيرة حياة وفكر الإمام المصري الكبير جلال الدين السيوطي، على أن يُعرض في شهر رمضان 2027.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن ماسبيرو يعود تدريجيًا إلى سوق الدراما، رغم التحديات الاقتصادية والإنتاجية الكبيرة، مشيرًا إلى أن الأعمال المقبلة ستركز على الملفات ذات القيمة الفكرية والثقافية والتاريخية، إلى جانب تضمين الدراما الاجتماعية منظومة القيم والمبادئ الوطنية.

"الإمام السيوطي" يقود عودة ماسبيرو للدراما التاريخية

وعاش الإمام السيوطي في القرن الخامس عشر، قبل نحو خمسمائة عام، وُلد في القاهرة لأسرة ترجع أصولها إلى أسيوط، وله مئات المؤلفات والرسائل ذات المكانة الرفيعة في العلوم الإسلامية.

يُذكر أن مسلسل "دعاة الحق"، الذي عُرض قبل أكثر من عشرين عامًا، تناول عددًا من الشخصيات الإسلامية، من بينها جلال الدين السيوطي، في حلقتين، إلا أنه لم يُنتج حتى الآن مسلسل مستقل عن سيرته.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أشاد، في أبريل 2025، بسيرة الإمام السيوطي العلمية، مؤكدًا أنها نموذج ملهم أسهم في بقاء أعماله حاضرة عبر خمسة قرون، وداعيًا إلى الاقتداء به كنموذج يُحتذى به.