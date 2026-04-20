ماسبيرو يعود للدراما التاريخية بـ"الإمام السيوطي"

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

12:30 م 20/04/2026

أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

قال الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن قطاع الإنتاج يستعد لتقديم مسلسل تليفزيوني تاريخي عن سيرة حياة وفكر الإمام المصري الكبير جلال الدين السيوطي، على أن يُعرض في شهر رمضان 2027.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن ماسبيرو يعود تدريجيًا إلى سوق الدراما، رغم التحديات الاقتصادية والإنتاجية الكبيرة، مشيرًا إلى أن الأعمال المقبلة ستركز على الملفات ذات القيمة الفكرية والثقافية والتاريخية، إلى جانب تضمين الدراما الاجتماعية منظومة القيم والمبادئ الوطنية.

"الإمام السيوطي" يقود عودة ماسبيرو للدراما التاريخية

وعاش الإمام السيوطي في القرن الخامس عشر، قبل نحو خمسمائة عام، وُلد في القاهرة لأسرة ترجع أصولها إلى أسيوط، وله مئات المؤلفات والرسائل ذات المكانة الرفيعة في العلوم الإسلامية.

يُذكر أن مسلسل "دعاة الحق"، الذي عُرض قبل أكثر من عشرين عامًا، تناول عددًا من الشخصيات الإسلامية، من بينها جلال الدين السيوطي، في حلقتين، إلا أنه لم يُنتج حتى الآن مسلسل مستقل عن سيرته.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أشاد، في أبريل 2025، بسيرة الإمام السيوطي العلمية، مؤكدًا أنها نموذج ملهم أسهم في بقاء أعماله حاضرة عبر خمسة قرون، وداعيًا إلى الاقتداء به كنموذج يُحتذى به.

الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني ماسبيرو السيوطي رمضان 2027

مباحثات مصرية أمريكية حول السودان ولبنان وأمن المياه
أخبار مصر

مباحثات مصرية أمريكية حول السودان ولبنان وأمن المياه
"صورناهم لكسر عينهم".. اعترافات المتهمين بتعرية فتاة بمنزل مهجور في القليوبية
أخبار المحافظات

"صورناهم لكسر عينهم".. اعترافات المتهمين بتعرية فتاة بمنزل مهجور في القليوبية
آي صاغة: انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يختبر 7000 جنيه مع اختفاء
اقتصاد

آي صاغة: انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يختبر 7000 جنيه مع اختفاء
بعد الاتفاق الهش.. هل تقترب واشنطن وطهران من كسر الهدنة؟
شئون عربية و دولية

بعد الاتفاق الهش.. هل تقترب واشنطن وطهران من كسر الهدنة؟
تنبيه عاجل لملاك ومستأجري المحلات.. مهلة محدودة قبل تطبيق الغلق والتشميع
أخبار مصر

تنبيه عاجل لملاك ومستأجري المحلات.. مهلة محدودة قبل تطبيق الغلق والتشميع

مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)