سي إن إن: سفينة سياحية تعبر من مضيق هرمز

كتب : وكالات

09:09 م 17/04/2026

مضيق هرمز

أفاد موقع "سي إن إن" الأمريكي، بأن حركة المرور في مضيق هرمز ما زالت ضئيلة، رغم إعلان فتح المضيق من جانب إيران والولايات المتحدة اليوم الجمعة.
وبحسب الموقع الأمريكي، فإن سفينة سياحية كبيرة للركاب تمكنت من العبور عبر مضيق هرمز في طريقها إلى مسقط، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك أي ضيوف على متن السفينة التي تحمل اسم "سيليستيال ديسكفري" وقت عبورها.
وأوضح "سي إن إن" أن الشركة المالكة "سيليستيال كروزس" ألغت رحلات شهر أبريل لاثنتين من سفنها التي كانت عالقة في الخليج العربي أثناء النزاع، وفقًا لبيان صحفي صادر عنها.
وأشار "سي إن إن" إلى أن سفينة "سيليستيال ديسكفري" تتسع لـ1360 راكبًا، وتضم تسعة بارات ومسبحًا، وتقوم عادة برحلات بحرية قصيرة عبر بحر إيجة، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.
وأضاف سي إن إن، أن بيانات تتبع السفن تظهر أن الممرات الملاحية عبر مضيق هرمز لا تزال مغلقة، رغم إعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في وقت سابق أن القناة مفتوحة بالكامل خلال فترة وقف إطلاق النار.

