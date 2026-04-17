وكالة الطاقة الدولية تحذر من ارتفاع كبير في الأسعار إذا لم يُفتح مضيق هرمز

كتب : وكالات

02:39 م 17/04/2026

رئيس الوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، إن الأمر قد يستغرق نحو عامين حتى يعود إنتاج الطاقة في الشرق الأوسط إلى مستوياته السابقة قبل الحرب.

وأضاف في مقابلة نُشرت اليوم مع صحيفة نويه تسورخر تسايتونغ السويسرية، ونقلتها وكالة رويترز: "سيختلف ذلك من بلد إلى آخر. في العراق، على سبيل المثال، سيستغرق وقتًا أطول بكثير منه في السعودية. ومع ذلك، نُقدّر أنه سيستغرق نحو عامين بشكل عام للعودة إلى مستويات ما قبل الحرب".

وأشار إلى أن الوكالة لا تخطط حاليًا لإطلاق مزيد من الاحتياطيات النفطية الطارئة، لكنه قال إن ذلك ما يزال قيد النظر.

وحذّر من أنه في حال عدم إعادة فتح مضيق هرمز، يجب الاستعداد لارتفاع كبير في أسعار الطاقة.

