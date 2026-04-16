رجح السيناتور ليندسي جراهام عضو الحزب الجمهوري، عدم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الحالي مع الجانب الإيراني بعد الموعد النهائي المحدد الأسبوع المقبل.

وأوضح جراهام في تصريحات صحفية، أن هذا الموقف جاء عقب مشاورات مباشرة أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلة أمس، مؤكدا أن واشنطن لن تسمح لطهران بالاستمرار في نهجها الحالي ضمن ملف إيران وأمريكا.

مطالب واشنطن لتفادي استئناف حرب إيران

وذكر غراهام، المعروف بمواقفه المتشددة، أن الرئيس ترامب يرغب في الوصول إلى اتفاق حقيقي، لكنه في الوقت ذاته "واثق" من عدم تمديد وقف إطلاق النار.

وأشار جراهام، إلى أن الإدارة الأمريكية لن تسمح للنظام الإيراني بممارسة "ألاعيبه القديمة"، مشددا على أن طهران نالت فرصا كافية لاستيعاب المطالب التي تضمن عدم اندلاع حرب إيران مجددا، والتي تتركز حول التوقف عن كونها أكبر دولة "راعية للإرهاب"، والإنهاء الكامل لأي برنامج لتخصيب اليورانيوم.

كواليس مفاوضات إنهاء حرب إيران وأمريكا

وكشف عضو الحزب الجمهوري أن ترامب منخرط شخصيا وبشكل مكثف في تفاصيل هذه المفاوضات، واصفا إجراءات حصار مضيق هرمز بأنها كانت "رائعة"، لكنه حدد مسارا واضحا لإنهاء هذا التأزم في علاقة إيران وأمريكا.

وشدد جراهام، على ضرورة تسليم طهران كميات اليورانيوم عالي التخصيب الموجودة لديها، والتي تقدر بما بين 600 و900 رطل بنسبة تخصيب تصل إلى 60%.

وأكد جراهام، أن موقفه الداعم لرفع الحصار مرتبط بتحقيق شرطين أساسيين: أولهما تسليم مخزون اليورانيوم المذكور، وثانيهما ضمان فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة دون أي عوائق، موضحا: "إذا تم تحقيق هذين الأمرين، فأنا أؤيد رفع الحصار".