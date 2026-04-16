سيناتور أمريكي: واثق من عدم تمديد وقف النار في حرب إيران بعد انتهاء مهلته

كتب : محمود الطوخي

06:42 م 16/04/2026

السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي جراهام

رجح السيناتور ليندسي جراهام عضو الحزب الجمهوري، عدم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الحالي مع الجانب الإيراني بعد الموعد النهائي المحدد الأسبوع المقبل.

وأوضح جراهام في تصريحات صحفية، أن هذا الموقف جاء عقب مشاورات مباشرة أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلة أمس، مؤكدا أن واشنطن لن تسمح لطهران بالاستمرار في نهجها الحالي ضمن ملف إيران وأمريكا.

مطالب واشنطن لتفادي استئناف حرب إيران

وذكر غراهام، المعروف بمواقفه المتشددة، أن الرئيس ترامب يرغب في الوصول إلى اتفاق حقيقي، لكنه في الوقت ذاته "واثق" من عدم تمديد وقف إطلاق النار.

وأشار جراهام، إلى أن الإدارة الأمريكية لن تسمح للنظام الإيراني بممارسة "ألاعيبه القديمة"، مشددا على أن طهران نالت فرصا كافية لاستيعاب المطالب التي تضمن عدم اندلاع حرب إيران مجددا، والتي تتركز حول التوقف عن كونها أكبر دولة "راعية للإرهاب"، والإنهاء الكامل لأي برنامج لتخصيب اليورانيوم.

كواليس مفاوضات إنهاء حرب إيران وأمريكا

وكشف عضو الحزب الجمهوري أن ترامب منخرط شخصيا وبشكل مكثف في تفاصيل هذه المفاوضات، واصفا إجراءات حصار مضيق هرمز بأنها كانت "رائعة"، لكنه حدد مسارا واضحا لإنهاء هذا التأزم في علاقة إيران وأمريكا.

وشدد جراهام، على ضرورة تسليم طهران كميات اليورانيوم عالي التخصيب الموجودة لديها، والتي تقدر بما بين 600 و900 رطل بنسبة تخصيب تصل إلى 60%.

وأكد جراهام، أن موقفه الداعم لرفع الحصار مرتبط بتحقيق شرطين أساسيين: أولهما تسليم مخزون اليورانيوم المذكور، وثانيهما ضمان فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة دون أي عوائق، موضحا: "إذا تم تحقيق هذين الأمرين، فأنا أؤيد رفع الحصار".

فيديو قد يعجبك



أول توضيح رسمي من جامعة عين شمس حول انتحار طالب الهندسة
جامعات ومعاهد

أول توضيح رسمي من جامعة عين شمس حول انتحار طالب الهندسة
طقس متقلب.. الأتربة تزحف شرقًا وأمطار وبَرَد ببعض المناطق
أخبار مصر

طقس متقلب.. الأتربة تزحف شرقًا وأمطار وبَرَد ببعض المناطق
استغاثة خالتها وغضبة شيخ الأزهر.. القصة الكاملة لواقعة خطف رضيعة مستشفى
حوادث وقضايا

استغاثة خالتها وغضبة شيخ الأزهر.. القصة الكاملة لواقعة خطف رضيعة مستشفى
رياح جنوبية محملة بالأتربة تضرب القاهرة والدلتا.. وتحذيرات لكبار السن
أخبار مصر

رياح جنوبية محملة بالأتربة تضرب القاهرة والدلتا.. وتحذيرات لكبار السن
"بسيارة أطفال".. سوبوسلاي يمازح محمد صلاح برسالة طريفة (صورة)
رياضة عربية وعالمية

"بسيارة أطفال".. سوبوسلاي يمازح محمد صلاح برسالة طريفة (صورة)

* الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة
ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران
اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين