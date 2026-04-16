أفاد مصدر رسمي لبناني لقناة "الجزيرة" القطرية ، بأن اتصالا هاتفيا جرى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره جوزيف عون.



بحث وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل



وقال المصدر، اليوم الخميس، إن الاتصال تناول التطورات الأخيرة على الجبهة الجنوبية، وجهود التهدئة ووقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.



يأتي هذا الاتصال في وقت يشهد فيه "الملف اللبناني" تحركات أمريكية مكثفة، وسط إعلان الرئيس ترامب عن محادثات مرتقبة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي.



ولم يُصدر بعد بيان رسمي من "الرئاسة اللبنانية" يُفصّل مضمون الاتصال.



وتُعد هذه المكالمة جزءا من مساعٍ أمريكية لتهدئة الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، في ظل استمرار التوترات الميدانية رغم الجهود الدبلوماسية الجارية.



وفي وقت سابق من اليوم الخميس، كشف مسؤول إسرائيلي لشبكة "سي إن إن" أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، سيجري محادثات هاتفية مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، في تطور دبلوماسي لافت يأتي وسط تهديدات جدية بانهيار وقف إطلاق النار "الهش" الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.



ويشهد لبنان، تصعيدا عسكريا خطيرا منذ مطلع شهر مارس الجاري، حيث تشن إسرائيل غارات جوية يومية تطال "الضاحية الجنوبية" لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، بالتوازي مع محاولات التوغل البري عبر عدة محاور، في رد فعل على استهداف "حزب الله" للمواقع الإسرائيلية، مما حوّل المنطقة الحدودية إلى ساحة حرب مفتوحة تشهد خسائر متزايدة في صفوف الجانبين.