إعلان

وسط مباحثات وقف النار.. اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي ونظيره اللبناني

كتب : مصطفى الشاعر

04:52 م 16/04/2026

ترامب و عون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفاد مصدر رسمي لبناني لقناة "الجزيرة" القطرية ، بأن اتصالا هاتفيا جرى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره جوزيف عون.


بحث وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل


وقال المصدر، اليوم الخميس، إن الاتصال تناول التطورات الأخيرة على الجبهة الجنوبية، وجهود التهدئة ووقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.


يأتي هذا الاتصال في وقت يشهد فيه "الملف اللبناني" تحركات أمريكية مكثفة، وسط إعلان الرئيس ترامب عن محادثات مرتقبة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي.


ولم يُصدر بعد بيان رسمي من "الرئاسة اللبنانية" يُفصّل مضمون الاتصال.


وتُعد هذه المكالمة جزءا من مساعٍ أمريكية لتهدئة الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، في ظل استمرار التوترات الميدانية رغم الجهود الدبلوماسية الجارية.


وفي وقت سابق من اليوم الخميس، كشف مسؤول إسرائيلي لشبكة "سي إن إن" أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، سيجري محادثات هاتفية مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، في تطور دبلوماسي لافت يأتي وسط تهديدات جدية بانهيار وقف إطلاق النار "الهش" الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.


ويشهد لبنان، تصعيدا عسكريا خطيرا منذ مطلع شهر مارس الجاري، حيث تشن إسرائيل غارات جوية يومية تطال "الضاحية الجنوبية" لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، بالتوازي مع محاولات التوغل البري عبر عدة محاور، في رد فعل على استهداف "حزب الله" للمواقع الإسرائيلية، مما حوّل المنطقة الحدودية إلى ساحة حرب مفتوحة تشهد خسائر متزايدة في صفوف الجانبين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خاص| توجيهات عاجلة من شيخ الأزهر بعد واقعة رضيعة مستشفى الحسين
الأزهر

خاص| توجيهات عاجلة من شيخ الأزهر بعد واقعة رضيعة مستشفى الحسين
صندوق النقد: البرنامج مع مصر يسمح برفع قيمة القرض
اقتصاد

صندوق النقد: البرنامج مع مصر يسمح برفع قيمة القرض
من الفائض إلى العجز.. هل دخل النفط أزمة طويلة الأجل؟
اقتصاد

من الفائض إلى العجز.. هل دخل النفط أزمة طويلة الأجل؟
حقيقة فتح شاطئ النخيل أمام الجمهور في الإسكندرية.. المصايف توضح| بيان
أخبار المحافظات

حقيقة فتح شاطئ النخيل أمام الجمهور في الإسكندرية.. المصايف توضح| بيان
هل الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية ممنوع؟.. علي جمعة يوضح
أخبار

هل الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية ممنوع؟.. علي جمعة يوضح

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين