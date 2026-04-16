إسرائيل تزعم العثور على مخزن أسلحة في مدرسة لبنانية

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي العثور على مخزن أسلحة بداخله أكثر من 130 قطعة سلاح، تشمل بنادق آلية ومسدسات، في منطقة بنت جبيل، التي تُعد محور هجوم جديد في جنوب لبنان.

وتتهم إسرائيل حزب الله بالعمل داخل المباني المدنية.

وفي وقت سابق، استهدفت المنطقة القريبة من الحي الصناعي في المدينة، ومحيط سوبرماركت على شارع نبيه بري، وهو طريق رئيسي يضم متاجر ومبانٍ سكنية. كما استهدفت الغارات عدة ضواحي مجاورة، وكانت من بين الأعنف في المنطقة منذ بداية الحرب.