أوكرانيا تحت القصف.. 14 قتيلًا في موجة هجمات روسية واسعة النطاق

كتب : مصطفى الشاعر

10:52 ص 16/04/2026

أعلن مسؤولون أوكرانيون، اليوم الخميس، عن مقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة العشرات جراء "موجة واسعة" من الهجمات الجوية الروسية التي استهدفت عدة مدن أوكرانية خلال الليل، واُستخدمت فيها الصواريخ والطائرات المسيّرة.

أوديسا تحت القصف العنيف

تعرّضت مدينة "أوديسا" الساحلية جنوب البلاد لقصف عنيف أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 16 آخرين.

وأوضح رئيس الإدارة العسكرية للمدينة، سيرجي ليساك، أن الهجمات نُفذت على عدة موجات متتالية، مما أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة.

استهداف العاصمة كييف

وفي العاصمة كييف، أكد العمدة فيتالي كليتشكو، عبر "تيليجرام"، مقتل أربعة أشخاص، بينهم طفل يبلغ من العمر 12 عاما، وإصابة 45 آخرين جراء القصف.

وأشار مسؤولون عسكريون إلى تضرر مبان سكنية وتجارية في أحياء متفرقة، حيث تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال طفل ووالدته من تحت أنقاض أحد المباني المتضررة.

قتلى في دنيبرو واستمرار الهجمات

وفي مدينة دنيبرو، أعلن الحاكم أولكسندر هانزا، عن مقتل شخصين وإصابة 27 آخرين في هجوم صاروخي استهدف المدينة.

وأفادت صحيفة "كييف إندبندنت"، باستمرار دوي الانفجارات حتى ساعات الصباح الباكر، مع صدور إنذارات بوقوع غارات جديدة في مناطق أخرى من البلاد.

خلفية الصراع

يأتي هذا التصعيد في وقت تدخل فيه الحرب الروسية الأوكرانية عامها الخامس، حيث تواصل موسكو شن هجمات صاروخية "متكررة" تستهدف البنية التحتية والمناطق المدنية البعيدة عن خطوط المواجهة المباشرة.

