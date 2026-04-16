أعلن حزب الله اللبناني، في سلسلة بيانات عاجلة اليوم الخميس، عن خوض مقاتليه اشتباكات عنيفة مع قوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه بلدة "القنطرة" في جنوب لبنان، مؤكدا تدمير 4 دبابات وناقلتي جند خلال التصدي لمحاولة التوغل.

هجمات جوية وصاروخية مكثفة

وفي تطور ميداني متزامن، أكد الحزب استهداف موقع رأس الناقورة الإسرائيلي بسرب من المسيّرات الانقضاضية التي أصابت أهدافها بدقة، بالتزامن مع قصف مستوطنتي "كرمئيل وبكيعين" بدفعات صاروخية مكثفة.

استهداف مستوطنات الشمال

كما وسع الحزب دائرة نيرانه لتشمل مستوطنات "كريات شمونة وكفار غلعادي ومسغاف عام ومرغليوت"، حيث جرى قصف هذه المواقع بدفعات صاروخية متتالية، ردا على العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في المناطق الحدودية.

من ناحية أخرى، كشف مسؤول إسرائيلي لشبكة "سي إن إن" أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، سيجري محادثات هاتفية مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الخميس، في تطور دبلوماسي لافت يأتي وسط تهديدات جدية بانهيار وقف إطلاق النار "الهش" الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

ويشهد لبنان، تصعيدا عسكريا خطيرا منذ مطلع شهر مارس الجاري، حيث تشن إسرائيل غارات جوية يومية تطال "الضاحية الجنوبية" لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، بالتوازي مع محاولات التوغل البري عبر عدة محاور، في رد فعل على استهداف "حزب الله" للمواقع الإسرائيلية، مما حوّل المنطقة الحدودية إلى ساحة حرب مفتوحة تشهد خسائر متزايدة في صفوف الجانبين.