لقي 3 من عناصر الأمن مصرعهم في مدينة سراوان التابعة لمحافظة سيستان وبلوتشستان جنوب شرقي إيران، وذلك إثر تعرّض دورية تابعة لوحدة النجدة لهجوم مسلح "مفاجئ" نفذته مجموعة مجهولة.

تفاصيل الهجوم الميداني

أوضحت مصادر إيرانية، لوكالة "فارس"، أن المسلحين فتحوا النار بشكل مباشر على الدورية أثناء قيامها بمهام تأمين سلامة المواطنين في المدينة، مما أدى إلى مقتل العناصر الثلاثة على الفور، فيما دفعت السلطات بتعزيزات أمنية مكثفة إلى المنطقة لفرض السيطرة وملاحقة المهاجمين.

ملاحقة المنفذين

من جانبه، وصف مركز إعلام شرطة سيستان وبلوتشستان الهجوم بـ"العمل الإرهابي"، مؤكدا أن الجهود والتحريات متواصلة للقبض على الجناة.

وشدد المركز على عزم القوات الأمنية تضييق الخناق على المجموعات المسلحة الناشطة في تلك المناطق الحدودية لضمان عدم تكرار مثل هذه العمليات.

سياق التوتر الأمني

تأتي هذه الحادثة في ظل سلسلة من الهجمات المتكررة التي تستهدف مراكز الشرطة وقوات الأمن في المحافظة، وهي هجمات تنسبها السلطات الإيرانية إلى "جماعات مسلحة تنشط عبر الحدود"، مما دفع طهران إلى تعزيز تدابيرها العسكرية والأمنية على طول الحدود مع باكستان.