مقتل 3 من عناصر الأمن الإيراني في هجوم مسلح بمدينة سراوان

كتب : مصطفى الشاعر

12:09 م 16/04/2026

هجوم مسلح بمدينة سراوان

لقي 3 من عناصر الأمن مصرعهم في مدينة سراوان التابعة لمحافظة سيستان وبلوتشستان جنوب شرقي إيران، وذلك إثر تعرّض دورية تابعة لوحدة النجدة لهجوم مسلح "مفاجئ" نفذته مجموعة مجهولة.

تفاصيل الهجوم الميداني

أوضحت مصادر إيرانية، لوكالة "فارس"، أن المسلحين فتحوا النار بشكل مباشر على الدورية أثناء قيامها بمهام تأمين سلامة المواطنين في المدينة، مما أدى إلى مقتل العناصر الثلاثة على الفور، فيما دفعت السلطات بتعزيزات أمنية مكثفة إلى المنطقة لفرض السيطرة وملاحقة المهاجمين.

ملاحقة المنفذين

من جانبه، وصف مركز إعلام شرطة سيستان وبلوتشستان الهجوم بـ"العمل الإرهابي"، مؤكدا أن الجهود والتحريات متواصلة للقبض على الجناة.

وشدد المركز على عزم القوات الأمنية تضييق الخناق على المجموعات المسلحة الناشطة في تلك المناطق الحدودية لضمان عدم تكرار مثل هذه العمليات.

سياق التوتر الأمني

تأتي هذه الحادثة في ظل سلسلة من الهجمات المتكررة التي تستهدف مراكز الشرطة وقوات الأمن في المحافظة، وهي هجمات تنسبها السلطات الإيرانية إلى "جماعات مسلحة تنشط عبر الحدود"، مما دفع طهران إلى تعزيز تدابيرها العسكرية والأمنية على طول الحدود مع باكستان.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الدولار يواصل الانخفاض مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر الدولار يواصل الانخفاض مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
"الصحة" تغلق عيادات "سكاي" بمدينة نصر.. يُديرها منتحل صفة طبيب
أخبار مصر

"الصحة" تغلق عيادات "سكاي" بمدينة نصر.. يُديرها منتحل صفة طبيب
هل يجوز الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام الإثنين والخميس؟.. أمين الفتوى يجيب
أخبار

هل يجوز الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام الإثنين والخميس؟.. أمين الفتوى يجيب
سيارات كهربائية ملاكي بدل البنزين.. مبادرة إحلال جديدة بمصر قيد الدراسة
أخبار السيارات

سيارات كهربائية ملاكي بدل البنزين.. مبادرة إحلال جديدة بمصر قيد الدراسة
"وفاء أيقونة وفاء".. أم تخطت السبعين تحمل ابنها المريض على ظهرها 45 سنة
أخبار المحافظات

"وفاء أيقونة وفاء".. أم تخطت السبعين تحمل ابنها المريض على ظهرها 45 سنة

إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
المؤشر الرئيسي للبورصة يسجل أعلى مستوي تاريخي متخطيا 51 ألف نقطة
الدولار يواصل الانخفاض مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
تحذيرات جديدة من أدوية مغشوشة.. بينها علاج لتضخم البروستاتا