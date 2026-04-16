شهدت مدينة "نتيفوت" جنوبي إسرائيل، حالة من "الهلع" بين السكان بعد ظهور أسراب ضخمة من النحل بشكل مفاجئ، حيث تركزت في مجمع تجاري رئيسي وانتشرت في عدة أحياء سكنية بالمدينة.







رعب في المجمع التجاري



أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها أعدادا "هائلة" من النحل وهي تُغطي أجزاء من المركز التجاري وتطير بكثافة في المنطقة، مما أثار قلق المتسوقين والمارة الذين راقبوا المشهد بحذر وتخوف من تعرّضهم للسعات، حسبما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الخميس.



تحذيرات البلدية والتدخل المهني



من جانبها، أصدرت بلدية نتيفوت، بيانا عاجلا حذّرت فيه السكان من الاقتراب من أماكن تجمع النحل أو محاولة التعامل معها بشكل شخصي.



وأكدت البلدية، أن فرق فنية متخصصة في التعامل مع خلايا النحل في طريقها إلى الموقع للسيطرة على الموقف وضمان سلامة الجميع.

غزو للشرفات والمنازل



لم يقتصر وجود النحل على المركز التجاري فحسب، بل أفاد سكان محليون بوصول الأسراب إلى "المناطق السكنية"، حيث شُوهدت تجمعات للنحل على شرفات المنازل في أنحاء متفرقة من المدينة، مما دفع الكثيرين إلى إغلاق النوافذ والبقاء في الداخل حتى انتهاء الأزمة.