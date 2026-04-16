أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بدوي صفارات الإنذار في عدة بلدات بالجليل الأعلى والجليل الغربي، وذلك إثر رصد إطلاق صواريخ وتسلل طائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي اللبنانية.

استهداف الجليل الأعلى

شملت الإنذارات بلدات "مسغاف عام ومرغليوت وكفار غلعادي وكفار يوفال"، حيث رصدت الأجهزة المختصة سقوط صواريخ في مناطق متفرقة، مما دفع بالسكان إلى الاحتماء في الملاجئ فور تفعيل أنظمة التحذير.

تسلل مسيّرات باتجاه الجليل الغربي

وفي سياق متصل، ذكرت القناة "12 العبرية"، اليوم الخميس، أنه تم اعتراض طائرة مسيّرة تسللت من لبنان باتجاه الجليل الغربي، فيما واصلت الجبهة الداخلية تفعيل صفارات الإنذار في عدة بلدات حدودية بعد رصد تحركات جوية إضافية فوق المنطقة.

في غضون ذلك، أعلن حزب الله اللبناني، في سلسلة بيانات عاجلة اليوم الخميس، عن خوض مقاتليه اشتباكات عنيفة مع قوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه بلدة "القنطرة" في جنوب لبنان، مؤكدا تدمير 4 دبابات وناقلتي جند خلال التصدي لمحاولة التوغل.

ترتيبات لاتصال هاتفي يجمع نتنياهو وعون

من ناحية أخرى، كشف مسؤول إسرائيلي لشبكة "سي إن إن" أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، سيجري محادثات هاتفية مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الخميس، في تطور دبلوماسي لافت يأتي وسط تهديدات جدية بانهيار وقف إطلاق النار "الهش" الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

ويشهد لبنان، تصعيدا عسكريا خطيرا منذ مطلع شهر مارس الجاري، حيث تشن إسرائيل غارات جوية يومية تطال "الضاحية الجنوبية" لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، بالتوازي مع محاولات التوغل البري عبر عدة محاور، في رد فعل على استهداف "حزب الله" للمواقع الإسرائيلية، مما حوّل المنطقة الحدودية إلى ساحة حرب مفتوحة تشهد خسائر متزايدة في صفوف الجانبين.