الأورمان تفوز بالمركز الأول في فئة المليون وجبة

حصدت جمعية الأورمان المركز الأول في فئة "المليون وجبة"، وذلك ضمن احتفالية "أهل الخير 2" التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية وبحضور كوكبة من الوزراء والشخصيات العامة وقادة العمل الإنساني في مصر.

وتسلم محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الأورمان، الجائزة وكأس المركز الأول، معربًا عن تقدير الجمعية لهذا الاعتراف الرسمي بجهود آلاف المتطوعين والعاملين في المؤسسة، الذين واصلوا الليل بالنهار لضمان وصول المساعدات الغذائية إلى مستحقيها في أبعد نقطة في مصر.

وبحسب بيان، جاء فوز الجمعية بهذا المركز المتقدم نتيجة لنجاحها في تنفيذ واحدة من أكبر مبادرات الإطعام خلال شهر رمضان المبارك، بتوزيع مليون كيلو لحوم، و890 ألف كرتونة مواد غذائية، فضلًا عن توزيع مليون و200 ألف وجبة إفطار وسحور لأهالينا بمحافظات الجمهورية المختلفة.

تم إعداد هذه الوجبات في مطابخ مركزية مجهزة، تحت إشراف صحي كامل، لضمان تقديم وجبات متوازنة تحتوي على كافة العناصر الغذائية (بروتين، نشويات، وخضروات)، إلى المستحقين من القرى الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، مع التركيز على الأرامل والأيتام وكبار السن، لضمان تخفيف الأعباء المعيشية عنهم وإدخال الفرحة على قلوبهم.

وأكد محمود فؤاد أن الحصول على المركز الأول في احتفالية "أهل الخير 2" هو نتاج شراكة حقيقية بين المجتمع المدني والدولة المصرية، ويعكس حجم الثقة التي يوليها لنا الشعب المصري، وهو دافع للاستمرار في تطوير أدواتنا لخدمة عدد أكبر من الأهالي، والاستمرار في تنفيذ مشروعات نوعية تخدم المواطن المصري، استكمالًا لاستراتيجية الجمعية في الوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا وتلبية احتياجاتها الأساسية.

وأشار فؤاد إلى أن هذه الحملة تمت تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، ومن خلال قاعدة بيانات دقيقة لضمان عدم الازدواجية ووصول الدعم لمستحقيه الفعليين. كما شارك في تنفيذ المبادرة مئات المتطوعين والشباب في مختلف المحافظات، الذين يعملون كخلية نحل لتجهيز وتعبئة وتوزيع الوجبات يوميًا في القرى والنجوع، لضمان دقة الاستهداف والوصول إلى أبعد نقطة.

يُذكر أن احتفالية "أهل الخير 2" نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمهندس علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.