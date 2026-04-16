باكستان: لم يُحدد موعد الجولة القادمة من المحادثات بين أمريكا وإيران

كتب : مصطفى الشاعر

10:16 ص 16/04/2026

إيران وأمريكا وباكستان

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، أن الموعد الرسمي للجولة القادمة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران "لم يُحدد بعد"، مشددة في الوقت ذاته على أن إسلام آباد ستواصل القيام بدورها المحوري لتسهيل الحوار المباشر بين الطرفين لتقريب وجهات النظر.

الملف النووي في قلب المباحثات

أكدت الخارجية الباكستانية، في بيان عاجل صدر اليوم الخميس، أن "المسألة النووية" تقع ضمن أبرز القضايا التي تجري مناقشتها حاليا في إطار المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن، سعيا للتوصل إلى حلول دبلوماسية تضمن استقرار المنطقة.

ارتباط أمن لبنان بمسار السلام

فيما يخص "الملف اللبناني"، لفتت الخارجية الباكستانية إلى أن لبنان لا يزال جزءا أساسيا من تفاهمات وقف إطلاق النار السارية، مؤكدة أن تحقيق السلام في بيروت يُمثّل ضرورة قصوى لضمان نجاح واستمرار محادثات السلام الإقليمية الشاملة.

ويظل نجاح هذه الوساطة مرتبطا بشكل وثيق بمدى استقرار الأوضاع في لبنان، حيث تعتبر باكستان أن صمود وقف إطلاق النار هناك هو "الركيزة الأساسية" التي ستسمح لطهران وواشنطن بالمضي قدما في محادثات السلام الشاملة.

