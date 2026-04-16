كشف مسؤول إسرائيلي لشبكة "سي إن إن" أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، سيجري محادثات هاتفية مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الخميس، في تطور دبلوماسي لافت يأتي وسط تهديدات جدية بانهيار وقف إطلاق النار "الهش" الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

مباحثات وقف إطلاق النار

أفاد مصدر إسرائيلي، بأن المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" يعتزم مناقشة إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان، وذلك في أعقاب المحادثات المباشرة الأولى من نوعها منذ 40 عاما، والتي جرت بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن هذا الأسبوع.

إنذارات عاجلة بالإخلاء

ميدانيا، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، باللغة العربية، تحذيرا عاجلا لسكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب "نهر الزهراني"، طالبا منهم إخلاء المنطقة فورا.

وجاء في التحذير أن البقاء جنوب النهر قد يُعرّض حياة السكان وعائلاتهم لخطر حقيقي، في إشارة إلى احتمال توسع العمليات العسكرية.

اشتباكات مستمرة

رغم المسار الدبلوماسي في واشنطن، استمرت المواجهات على الأرض؛ حيث أعلن حزب الله عن خوض "اشتباكات مباشرة" بالأسلحة الرشاشة والصاروخية مع جنود إسرائيليين في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، مما يضع التفاهمات السياسية أمام اختبار صعب في ظل التصعيد الميداني المتواصل.

ويشهد لبنان، تصعيدا عسكريا خطيرا منذ مطلع شهر مارس الجاري، حيث تشن إسرائيل غارات جوية يومية تطال "الضاحية الجنوبية" لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، بالتوازي مع محاولات التوغل البري عبر عدة محاور، في رد فعل على استهداف "حزب الله" للمواقع الإسرائيلية، مما حوّل المنطقة الحدودية إلى ساحة حرب مفتوحة تشهد خسائر متزايدة في صفوف الجانبين.