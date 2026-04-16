ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاض البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

10:22 ص 16/04/2026

أسعار الدواجن والبيض

ارتفع متوسط أسعار الفراخ الحية، خلال تعاملات اليوم الخميس 16-4-2026، بينما انخفض متوسط سعر كرتونة البيض، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 109.33 جنيه، بزيادة 12 قرشًا.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 92.42 جنيهًا، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 125.47 جنيه بحد أقصى.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 120.58 جنيه، بتراجع 13.16 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 146.1 جنيه، بتراجع 2.2 جنيه.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أحدها هدد بالانسحاب.. 4 أندية تنفجر في وجه التحكيم المصري
رياضة محلية

أحدها هدد بالانسحاب.. 4 أندية تنفجر في وجه التحكيم المصري
باكستان: لم يُحدد موعد الجولة القادمة من المحادثات بين أمريكا وإيران
شئون عربية و دولية

باكستان: لم يُحدد موعد الجولة القادمة من المحادثات بين أمريكا وإيران
سيارات كهربائية ملاكي بدل البنزين.. مبادرة إحلال جديدة بمصر قيد الدراسة
أخبار السيارات

سيارات كهربائية ملاكي بدل البنزين.. مبادرة إحلال جديدة بمصر قيد الدراسة
ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاض البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)
اقتصاد

ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاض البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

مكالمة مرتقبة بين نتنياهو وعون لبحث مصير وقف إطلاق النار مع لبنان
شئون عربية و دولية

مكالمة مرتقبة بين نتنياهو وعون لبحث مصير وقف إطلاق النار مع لبنان

