خلال الساعات الماضية، برز اسم المصرفي اللبناني أنطون صحناوي في الأوساط الإعلامية، بعد الكشف عن دوره في دعم مؤسسات مرتبطة بإسرائيل، في الوقت الذي يتعرض فيه لبنان لقصف من سلاح الجو الإسرائيلي، والذي تسبب منذ 2 مارس الماضي وحتى اليوم الأربعاء في سقوط 2167 قتيلاً و7061 جريحاً.

وبالتزامن مع المحادثات اللبنانية الإسرائيلية بالولايات المتحدة من أجل وقف إطلاق النار، تم تكريم "صحناوي"، في الولايات المتحدة، حيث أصبح أول لبناني يُنقش اسمه على جدار المتبرعين في متحف ذكرى الهولوكوست في واشنطن.

تدريب خاص من أجل داعم إسرائيل

وفي الوقت ذاته، أدلت المبعوثة الأمريكية السابقة إلى لبنان، مورجان أورتاجوس، بتصريحات لافتة خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات الداعمة للمتحف، كشفت فيها عن تفاصيل شخصية ومهنية تتعلق بعلاقتها مع صحناوي، مشيرة إلى أنه شريكها العاطفي، وأنه خضع منذ صغره لتدريب خاص ليكون داعما لإسرائيل.

يدعم الصهيونية والشعب اليهودي

وأوضحت أورتاجوس أن عائلة صحناوي، تنتمي إلى أجيال من المسيحيين اللبنانيين المؤيدين للصهيونية، مضيفة أن والديه، ماي ونبيل الصحناوي، لعبا دورا محوريا في تشكيل توجهاته ودعمه للشعب اليهودي.

يساهم في تمويل عدد من المبادرات الإسرائيلية

وأشارت أورتاجوس، إلى أن الصحناوي يساهم في تمويل عدد من المبادرات، من بينها متحف الهولوكوست، وأنشطة ثقافية مثل الأوبرا الأمريكية الإسرائيلية، إضافة إلى مبادرات تعنى بتعزيز السلام بين لبنان وإسرائيل.

ولم تُخفِ أورتاجوس أن هذه الأنشطة تضعه في موقع إشكالي من الناحية القانونية داخل لبنان، حيث تُجرّم القوانين أي شكل من أشكال التواصل أو التعاون مع إسرائيل، لكنها في المقابل عبرت عن فخرها به، معتبرة أنه يواصل دعمه رغم تلك القيود.