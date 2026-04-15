صوّتت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، لصالح استمرار "الحملة العسكرية" التي يقودها الرئيس دونالد ترامب ضد إيران، حيث عرقل المجلس مشروع قرار تقدم به "الديمقراطيون" يهدف إلى وقف الحرب ومنع استمرار الأعمال العدائية دون تفويض صريح من الكونجرس.

فشل مشروع قرار "صلاحيات الحرب"

بأغلبية 52 صوتا مقابل 47، رفض مجلس الشيوخ المضي قدما في قرار "صلاحيات الحرب"، وهو ما يعكس الدعم الحزبي المستمر من الجمهوريين لسياسة الرئيس الحربية، وذلك بعد مرور أكثر من ستة أسابيع على انطلاق الضربات الجوية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير الماضي.

انقسام حزبي وتصويت لافت

بحسب "رويترز"، تُعد هذه المرة الرابعة التي يفرض فيها الديمقراطيون تصويتا على إجراءات مماثلة منذ اندلاع الحرب، وقد باءت جميعها بـ"الفشل" بسبب المعارضة الجمهورية الموحدة، باستثناء السيناتور الجمهوري راند بول (كنتاكي) الذي كان الصوت الجمهوري الوحيد المؤيد للقرار.

في المقابل، شهد المعسكر الديمقراطي صوتا واحدا معارضا للقرار وهو السيناتور جون فيترمان (بنسلفانيا)، بينما غاب السيناتور الجمهوري جيم جاستيس عن التصويت.

إصرار ديمقراطي على المواجهة التشريعية

رغم الإخفاق المتكرر، تعهد قادة الحزب الديمقراطي بمواصلة طرح قرارات "صلاحيات الحرب" حتى انتهاء الصراع أو حصول الإدارة على تفويض رسمي من الكونجرس لاستمرار القتال، في إشارة إلى استمرار المعركة القانونية والسياسية داخل أروقة واشنطن بموازاة العمليات العسكرية في الميدان.