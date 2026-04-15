إعلان

البيت الأبيض: الرئيس الصيني أبلغ ترامب بعدم تزويد إيران بأسلحة

كتب : وكالات

09:08 م 15/04/2026

البيت الأبيض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ أكد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لا تمد إيران بأسلحة خلال هذا الصراع.

وأوضح البيت الأبيض، في بيان اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة مستمرة في متابعة المفاوضات مع إيران، مشيرًا إلى أن التوصل إلى اتفاق وإنهاء الحرب يصب في مصلحة طهران.

وأشار البيت الأبيض، إلى أنه من المرجح أن تعقد جولة المفاوضات المقبلة مع إيران في باكستان، مؤكدًا أنها الوسيط الوحيد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البيت الأبيض دونالد ترامب محادثات باكستان حرب إيران إيران وأمريكا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

