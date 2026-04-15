قال البيت الأبيض، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ أكد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لا تمد إيران بأسلحة خلال هذا الصراع.

وأوضح البيت الأبيض، في بيان اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة مستمرة في متابعة المفاوضات مع إيران، مشيرًا إلى أن التوصل إلى اتفاق وإنهاء الحرب يصب في مصلحة طهران.

وأشار البيت الأبيض، إلى أنه من المرجح أن تعقد جولة المفاوضات المقبلة مع إيران في باكستان، مؤكدًا أنها الوسيط الوحيد.