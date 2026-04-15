البيت الأبيض ينفي تمديد وقف النار مع إيران ويؤكد استمرار محادثات باكستان

كتب : وكالات

08:32 م 15/04/2026

البيت الأبيض

قال البيت الأبيض، إنه ليس صحيحًا أن الولايات المتحدة طلبت تمديدًا لوقف إطلاق النار مع إيران.

وأكد البيت الأبيض، في بيان اليوم الأربعاء، أن المفاوضات المقبلة مع إيران ستكون على الأرجح في إسلام آباد، وهي الوسيط الوحيد.

البيت الأبيض: المحادثات مع إيران مستمرة ومثمرة

وأشار البيت الأبيض، إلى أن الولايات المتحدة ما زالت منخرطة بشكل مكثف في المفاوضات بشأن إيران، موضحًا أن المحادثات مثمرة ومستمرة، وهذا هو الوضع الحالي.

ولفت البيت الأبيض إلى وجود مناقشات جارية بالفعل بشأن احتمال إجراء محادثات مباشرة مع إيران، مضيفًا أنه يشعر بارتياح إزاء فرص التوصل إلى اتفاق.

البيت الأبيض: تطبيق الحصار على الموانئ الإيرانية بشكل كامل

وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض أنه تم تطبيق الحصار على الموانئ الإيرانية بشكل كامل ضد جميع سفن الدول التي تدخل أو تغادر، مؤكدًا دعم حرية الملاحة للسفن التي تعبر مضيق هرمز من وإلى الموانئ غير الإيرانية.

وأوضح البيت الأبيض، أن الحصار البحري يشمل جميع الموانئ الإيرانية الواقعة على الخليج العربي وخليج عُمان، مشيرًا إلى أن الهدف هو عدم حصول الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم على سلاح نووي.

محادثات باكستان حصار إيران البيت الأبيض إيران وأمريكا حرب إيران

منها دم التنين.. صور لـ أغرب الأشجار في العالم
