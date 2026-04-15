قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الأربعاء، إن الحرب مع إيران أوشكت على الانتهاء.

وأضاف ترامب لفوكس نيوز: "كان عليّ التدخل ولو لم أفعل ذلك لكانت إيران الآن تمتلك سلاحاً نوويا".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لم تنتهي بعد من عملياتها العسكرية ضد إيران بشكل كامل، قائلا: "سنرى ما ستسفر عنه الأيام المقبلة".

وأكد ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس"، أن الحرب على إيران قد انتهت، وفقا لما ذكرته مذيعة القناة ماريا بارتيرومو.

قالت المذيعة: "تركت الرئيس للتو، كانت مقابلة رائعة، تحدث كثيرا عن الاقتصاد، وعن الحرب مع إيران، وعن حلف الناتو".

‏وأضافت: "هناك نقطة واحدة أود أن أترككم معها: "قلت له، سيدي الرئيس، أنت تواصل الحديث عن الحرب بصيغة الماضي كان، كان، كان فقلت له: هل انتهت؟ قال: نعم لقد انتهت".