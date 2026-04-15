ترامب: عملياتنا العسكرية ضد إيران لم تنتهي بعد.. وسنرى ما ستسفر عنه الأيام المقبلة

كتب : مصراوي

03:15 ص 15/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب- محمد فتحي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الأربعاء، إن الحرب مع إيران أوشكت على الانتهاء.

وأضاف ترامب لفوكس نيوز: "كان عليّ التدخل ولو لم أفعل ذلك لكانت إيران الآن تمتلك سلاحاً نوويا".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لم تنتهي بعد من عملياتها العسكرية ضد إيران بشكل كامل، قائلا: "سنرى ما ستسفر عنه الأيام المقبلة".

وأكد ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس"، أن الحرب على إيران قد انتهت، وفقا لما ذكرته مذيعة القناة ماريا بارتيرومو.

قالت المذيعة: "تركت الرئيس للتو، كانت مقابلة رائعة، تحدث كثيرا عن الاقتصاد، وعن الحرب مع إيران، وعن حلف الناتو".

‏وأضافت: "هناك نقطة واحدة أود أن أترككم معها: "قلت له، سيدي الرئيس، أنت تواصل الحديث عن الحرب بصيغة الماضي كان، كان، كان فقلت له: هل انتهت؟ قال: نعم لقد انتهت".

فيديو قد يعجبك



غطاء سحابي وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة (بيان رسمي)
بالصور| درة تشارك جمهورها لحظات مختلفة من حياتها
ناهد السباعي بإطلالة صيفية وسينتيا خليفة في لبنان.. لقطات لنجوم الفن خلال
تفوق على مبابي.. لامين يامال يسجل رقما قياسيا جديدا في دوري أبطال أوروبا
بينها ريال مدريد ضد بايرن ميونخ.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات
أسرار الفراعنة.. زاهي حواس يكشف حقائق مثيرة عن الآثار و"ما خفي تحت الأرض" -فيديو
رسميا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير