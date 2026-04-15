استشهاد 11 فلسطينيًا إثر غارات إسرائيلية على شمال قطاع غزة

كتب : مصراوي

02:43 ص 15/04/2026

قصف غزة

وكالات

استشهد 11 فلسطينيا، جراء سلسلة غارات وقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في شمال قطاع غزة، في ظل استمرار التصعيد العسكري رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

أفادت مصادر طبية، أن الحصيلة الإجمالية للقتلى الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع حتى الساعة 11:00 مساء الثلاثاء، بلغت 11 شهيدا، جميعهم من مناطق شمال القطاع، وسط استمرار تسجيل إصابات في عدة مواقع.

وفي أبرز الهجمات، استهدفت طائرات إسرائيلية، مركبة شرطية في شارع النفق وسط مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين بينهم طفل، وإصابة عدد آخر، بعضهم بجراح خطيرة، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية في غزة.

كما استشهد عدد من المواطنين في قصف بطائرة مسيرة استهدف مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، إذ ارتفعت حصيلة الضحايا في هذا الهجوم إلى 5 شهداء و11 إصابة، عقب استهداف تجمع للمدنيين قرب مولد كهربائي داخل المخيم.

وفي سياق متصل، استشهد شاب متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص إسرائيلي شمال القطاع، فيما سُجلت إصابات أخرى نتيجة استهدافات متفرقة طالت تجمعات للمواطنين في أحياء التفاح وجباليا.

وتواصل القصف المدفعي وإطلاق النار بشكل مكثف في مناطق شرقي غزة ووسط القطاع، خاصة في محيط مخيم البريج وشرق خان يونس، بالتزامن مع تحركات للآليات العسكرية وأعمال تجريف على طول الحدود الشرقية.

أفادت مصادر محلية بإصابة مواطنين جراء استهداف منازل وتجمعات سكنية، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، وسط صعوبات تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني في الوصول إليهم، وفقا لروسيا اليوم.

