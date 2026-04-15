رئيس وزراء إسبانيا يُهاجم إسرائيل: تنتهك القانون الدولي وحربها مع إيران غير شرعية

كتب : مصراوي

02:40 ص 15/04/2026

شن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، هجوما حادا على الحكومة الإسرائيلية، متهما إياها بانتهاك القانون الدولي، وذلك في ظل التوترات المستمرة مع إيران.

قال سانشيز، خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينج في العاصمة الصينية بكين، إن القانون الدولي يُنتهك اليوم بشكل أساسي من قبل دولة واحدة، هي حكومة إسرائيل.

أضاف أن بلاده اعتبرت منذ اللحظة الأولى أن الحرب التي بدأت بشكل أحادي من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل تمثل خطأ وعملا غير شرعي، في إشارة إلى التصعيد العسكري الأخير.

وأكد سانشيز، أن العالم في ظل ما وصفه بالتشكيك العلني في النظام الدولي، بحاجة إلى العودة إلى المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي، مشددا على أن المستقبل والازدهار لا يمكن بناؤهما إلا من خلال احترام هذه القواعد.

وأشار إلى أن إسبانيا تتبنى موقفا حازما وصريحا في الدفاع عن القانون الدولي، في وقت تتزايد فيه الانتقادات الأوروبية للسياسات الإسرائيلية، وفقا لروسيا اليوم.

رئيس وزراء إسبانيا إسبانيا إيران حرب إيران وإسرائيل القانون الدولي

