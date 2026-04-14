أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا معارضته للإجراءات البحرية التي اتخذتها واشنطن ضد طهران، مشددا على أن الحصار لا يمثل مخرجا للأزمة القائمة ضمن حرب إيران.

الموقف الأوروبي من الحصار الأمري وحرب إيران

أوضح كوستا في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، أن التكتلات الأوروبية ترى أن سياسة الحصار الأمريكي لا تساهم في حل النزاعات الأخرى المرتبطة بملف إيران وأمريكا.

وأشار رئيس المجلس الأوروبي، إلى أن المسار الدبلوماسي الذي تقوده فرنسا وبريطانيا لتشكيل تحالف دولي يهدف لاتخاذ تدابير دفاعية في مضيق هرمز يعد الخيار الأكثر واقعية في الوقت الحالي، مؤكدا ضرورة معالجة كافة القضايا العالقة مع الالتزام التام ببنود القانون الدولي.

ورغم إجهاض مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي بواسطة حق النقض "الفيتو" من جانب الصين وروسيا، أصر كوستا على إمكانية تحقيق خرق دبلوماسي.

وذكر أنه بالرغم من أفضلية الحصول على تفويض أممي، إلا أنه ليس من المستحيل صياغة إطار عمل مغاير يركز على مساعي السلام بعيدا عن لغة العمليات العسكرية المباشرة في حرب إيران.

المفاوضات الإقليمية وتداعيات حرب إيران وأمريكا

وفي سياق متصل، أعرب كوستا عن تطلعه لتحقيق نتائج إيجابية في المباحثات المباشرة التي انطلقت اليوم في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، منتقدا جيش الاحتلال الإسرائيلي، لانتهاكه القانون الدولي خلال الهجمات العسكرية على الأراضي اللبنانية.

ويرى مراقبون أن هذه التصريحات تعكس اتساع فجوة الخلاف بين ضفتي الأطلسي حيال كيفية إدارة النزاع، في وقت يترقب فيه الجميع القرارات المقبلة التي قد يتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتؤكد المواقف الأوروبية على أولوية الحلول السياسية لضمان أمن الملاحة وتجنب الانهيار الشامل في المنطقة نتيجة استمرار حرب إيران وتأثيرها على استقرار الاقتصاد العالمي.