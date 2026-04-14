تتسارع المساعي الدبلوماسية الدولية لفتح أفق جديد في مسار مفاوضات إنهاء حرب إيران وأمريكا، حيث تبرز مؤشرات قوية حول قرب انعقاد جولة ثانية من المباحثات المباشرة.

وصرح مسؤول أمريكي لوكالة "أسوشيتد برس"، بأن الترتيبات المستقبلية للحوار لا تزال قيد المداولة، لافتا إلى أنه لم يتم الاستقرار على توقيت محدد حتى الآن.

تفاؤل أممي باستمرار مفاوضات إيران وأمريكا

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن اعتقاده بأن استئناف الحوار بات مرجحا جدا، مستندا في استنتاجه إلى اتصال هاتفي جرى يوم الثلاثاء مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني.

وأبدى جوتيريش تقديره العميق للمبادرة التي تقودها إسلام آباد لإرساء السلام في المنطقة، مشددا أمام مراسلي المنظمة الدولية على حتمية مواصلة هذه اللقاءات لتفكيك القضايا المعقدة المرتبطة بملف حرب إيران.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنه من غير الواقعي توقع حسم الخلافات التاريخية والمتجذرة بين واشنطن وطهران في جلسة واحدة، مؤكدا على ضرورة استمرار العملية التفاوضية بالتوازي مع الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار لضمان نجاح المسار السياسي بين إيران وأمريكا.

ترامب يرجح موعد الجولة القادمة ضمن حرب إيران

وفي سياق متصل، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لصحيفة "نيويورك بوست"، عن احتمالية انطلاق جولة ثانية من مفاوضات إنهاء حرب إيران وأمريكا خلال اليومين القادمين.

وبينما أشار في البداية إلى إمكانية استضافة إحدى العواصم الأوروبية للقاء، عاد ليؤكد أن العاصمة الباكستانية قد تكون مجددا مقرا للاجتماعات المرتقبة التي تهدف لإنهاء حرب إيران.

وتأتي هذه التحركات عقب انتهاء المرحلة الأولى من المفاوضات دون الوصول لتفاهمات حول الطموحات النووية لطهران، وهو الملف الذي يعتبره البيت الأبيض جوهر الخلاف الميداني والسياسي في حرب إيران وأمريكا.