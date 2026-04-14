الجيش الأمريكي يعلن إصابة نحو 400 جنديًا أمريكيًا في حرب إيران

أعلن الجيش الأمريكي إصابة نحو 400 من أفراده خلال الحرب مع إيران.

وحتى يوم الثلاثاء، أُصيب 399 عنصرًا خلال العمليات، وفقًا لمتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية. وقد عاد 354 منهم إلى الخدمة، فيما يُصنّف ثلاثة حاليًا في حالة إصابة خطيرة.

وأشار الجيش إلى أنه قبل أكثر من أسبوع، كان قد أعلن أن عدد المصابين حتى 6 أبريل بلغ 373، لكن الرقم الصحيح كان 381، موضحًا أن الزيادة الحالية تعود إلى ظهور أعراض متأخرة وتسجيل إصابات دماغية.