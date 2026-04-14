كرة نارية خضراء تضيء سماء بريطانيا

أظهرت لقطات مصورة مشهدًا لافتًا لكرة نارية خضراء ضخمة اخترقت سماء بريطانيا فجر الاثنين، ما أثار دهشة السكان الذين تداولوا المشاهد على نطاق واسع.

وأظهر أحد المقاطع وميضًا أخضر ساطعًا تبعته ومضتان قويتان خلال ثوانٍ، قبل أن تختفي الكرة النارية سريعًا.

وأكد علماء أن هذه الظاهرة كانت نيزكًا شوهد في سماء شرق يوركشاير ولينكولنشاير، حيث تم توثيقه في عدة مناطق من بينها هورنسي وبيلينغبورو ومولتون سيز إند.

وأوضحت شارلوت بايز، سكرتيرة تحالف كرة النار في المملكة المتحدة، أن النيزك شوهد في أنحاء واسعة من شمال أوروبا عند الساعة الثانية عشرة وأربع وعشرين دقيقة فجرًا، مشيرة إلى أن العثور على أي بقايا منه أمر غير مرجح.

وأضافت أن مسار الكرة النارية يشير إلى أن الحدث وقع فوق بحر الشمال، ما يعني عدم وجود أجزاء قابلة للاسترداد.

وأرجعت سبب السطوع الكبير إلى التركيب الكيميائي للنيزك، خاصة احتوائه على المغنيسيوم، ما جعله مرئيًا بوضوح كبير.

من جانبه، أوضح جون ماكلين من شبكة رصد النيازك أن النيزك لم يكن مرتبطًا بأي ظاهرة فلكية، مرجحًا أنه جزء من كويكب أكبر.

وأشار إلى أن التحليلات أظهرت أن حجمه صغير نسبيًا، إذ يزن نحو 12 جرامًا فقط، رغم شدة لمعانه.

كما رجّح أنه احترق بالكامل عند دخوله الغلاف الجوي للأرض بسرعة تقارب 32 ألف كيلومتر في الساعة.

ودعت بايز هواة متابعة السماء إلى ترقب الأسابيع المقبلة مع اقتراب زخات شهب القيثارة التي يُتوقع أن تبلغ ذروتها في 22 أبريل، مؤكدة أن هذا الحدث كان استثنائيًا.