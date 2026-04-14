لوفتهانزا تتأهب لأزمة وقود طائرات وتبحث تقليص أسطولها

كتب : وكالات

10:45 ص 14/04/2026

شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران

توقع الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا الألمانية، كارستن سبور، استمرار محدودية إمدادات وقود الطائرات خلال العام الجاري، على خلفية تداعيات الحرب في إيران، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية.

وأوضح في تصريحات صحفية أن إمدادات الكيروسين ستظل منخفضة، ما يعني استمرار ارتفاع أسعاره خلال الفترة المتبقية من العام.

وأشار إلى أن الأداء القوي والإيرادات المرتفعة على الخطوط الآسيوية تسهم في تعويض جزء من الضغوط الناتجة عن زيادة تكاليف الوقود.

ولفت إلى أن الشركة لم تضطر حتى الآن إلى إيقاف أي طائرة عن العمل بسبب نقص الوقود، إلا أنه حذر من احتمال حدوث ذلك مستقبلاً، في ظل تحول الوقود إلى عامل حرج في بعض المطارات، خاصة في قارة آسيا.

