

غادر الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، متوجهاً إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في زيارة يلتقي خلالها بعدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، على رأسهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى جانب أعضاء من الكونجرس، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ومناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية وتبادل الرؤى بشأنها.

ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية في الاجتماعات السنوية لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بصفته محافظ مصر لدى البنك الدولي، في إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، والتشاور حول مستجدات الاقتصاد العالمي، بما يسهم في دعم أولويات الاقتصاد الوطني.