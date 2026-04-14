إعلان

قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل إلى تل أبيب.. ما السبب؟

كتب : مصراوي

08:47 ص 14/04/2026

براد كوبر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلنت وسائل إعلامية إسرائيلية، أن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر وصل اليوم الثلاثاء إلى تل أبيب لعقد مباحثات مع رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير.

كان كوبر زار إسرائيل في الفترة من 29 إلى 30 مارس 2026، إذ عقد أيضا اجتماعا مع زامير، وعدد من كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين.

وتركزت يومها النقاشات على التقدم المحرز خلال العمليات الجارية للقضاء على قدرة إيران على إبراز قوتها بطرق ذات معنى خارج حدودها، وتم التأكيد على قوة الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وأهمية استمرار التنسيق بينهما، وفقا لروسيا اليوم.

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

