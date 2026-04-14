في زيارة رسمية.. وزير خارجية روسيا يصل الصين لبحث ملفات أوكرانيا والشرق الأوسط

كتب : مصراوي

07:29 ص 14/04/2026

سيرجي لافروف

وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى الصين في زيارة رسمية سيلتقي خلالها نظيره الصيني وانج يي، لبحث ملفات بينها أزمة أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق، أن الوزيرين سيبحثان التعاون الثنائي، وآفاق التواصل على مختلف المستويات وعلى الساحة الدولية، مع التركيز على العمل المشترك في الأمم المتحدة ومجموعة "بريكس"، ومنظمة شنجهاي للتعاون، ومجموعة العشرين، ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، وغيرها من الآليات والمنتديات متعددة الأطراف.

ومن المتوقع أن يتبادل الوزيران الآراء حول عدد من القضايا الساخنة والإقليمية، بما فيها الأزمة الأوكرانية والوضع في الشرق الأوسط، وفقا لروسيا اليوم.

