وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى الصين في زيارة رسمية سيلتقي خلالها نظيره الصيني وانج يي، لبحث ملفات بينها أزمة أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق، أن الوزيرين سيبحثان التعاون الثنائي، وآفاق التواصل على مختلف المستويات وعلى الساحة الدولية، مع التركيز على العمل المشترك في الأمم المتحدة ومجموعة "بريكس"، ومنظمة شنجهاي للتعاون، ومجموعة العشرين، ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، وغيرها من الآليات والمنتديات متعددة الأطراف.

ومن المتوقع أن يتبادل الوزيران الآراء حول عدد من القضايا الساخنة والإقليمية، بما فيها الأزمة الأوكرانية والوضع في الشرق الأوسط، وفقا لروسيا اليوم.