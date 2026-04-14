إعلان

فانس لـ البابا ليو الرابع عشر: الأفضل للفاتيكان الاهتمام بقضايا الأخلاق والكنيسة

كتب : مصراوي

03:18 ص 14/04/2026

نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

نصح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الفاتيكان بالاهتمام بقضايا الأخلاق والكنيسة الكاثوليكية، معلقا على الصراع بين البابا ليو الرابع عشر والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كان ترامب قد كتب، في وقت سابق، على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال" عقب تصريحات البابا ليو الرابع عشر المناهضة للحرب، أن هذا البابا ضعيف في قضايا الجريمة والسياسة الخارجية، مدعيا أنه لولا رئاسته لما تم انتخاب أمريكي حبرا أعظم.

قال فانس في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "الأفضل للفاتيكان أن ينشغل بقضايا الأخلاق، بقضايا ما يحدث في الكنيسة الكاثوليكية، بينما ينشغل رئيس الولايات المتحدة بالسياسة العامة الأمريكية".

أضاف نائب الرئيس أنه لا يقلق كثيرا بشأن المواجهة الحالية بين رئيس البيت الأبيض والبابا، مشددًا على أنه واثق من أن هذا سيحدث في المستقبل أيضا.

كان البابا ليو الرابع عشر يعبر في الأسابيع الأخيرة عن قلقه إزاء التصعيد في الشرق الأوسط بسبب عدوان إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، وانتقد الحبر الأعظم بشدة الرئيس الأمريكي ودائرته.

على وجه الخصوص، وصف تهديد القائد الأمريكي بتدمير الحضارة الإيرانية بأنه "غير مقبول أبدا"، واعترض على وزير الدفاع بيت هيجسيث الذي دعا إلى الصلاة من أجل انتصار الجنود الأمريكيين "باسم يسوع المسيح"، كما صرح البابا آنذاك بأن السعي للهيمنة "غريب على طريق يسوع المسيح"، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

