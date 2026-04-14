نائب ترامب: إيران قامت بإرهاب اقتصادي موجّه ضد العالم.. وعليها أن تكون دولة طبيعة

كتب : مصراوي

01:29 ص 14/04/2026

جي دي فانس

قال ⁠جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، إن واشنطن أحرزت ‌تقدما كبيرا في المحادثات مع إيران.

وردا ‌على ‌سؤال خلال مقابلة مع قناة فوكس ‌نيوز عن ‌إمكانية ⁠إجراء المزيد من المحادثات مع طهران، ⁠قال ‌فانس: "الكرة في ملعب ⁠إيران"، معتبرا مشاركة إيران على هذا المستوى من المسؤولين في المفاوضات التي عقدت بإسلام آباد أمرا إيجابيا.

وأوضح فانس، أن المفاوضين الإيرانيين كانوا غير قادرين على إبرام اتفاق، وكان عليهم العودة إلى طهران وأخذ موافقة المرشد أو شخص آخر.

وأضاف أن الولايات ⁠المتحدة تتوقع من ⁠إيران إحراز تقدم في فتح مضيق هرمز، محذرا من أن المفاوضات ستتغير إذا لم تفعل ‌طهران ذلك.

وتابع فانس: "إن إيران قامت بإرهاب اقتصادي موجّه ضد العالم"، مضيفا: "على إيران أن تكون دولة طبيعة وألا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية".

وأشار إلى أنه تم إبلاغ الإيرانيين بأن عليهم إخراج المواد النووية من البلاد، وأوضحنا لهم خطوطنا الحمراء.

كانت "بلومبرج" قد نقلت عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة وإيران تدرسان عقد اجتماع ثانٍ في محاولة لإحياء محادثات وقف إطلاق النار.

ووفق المصادر فإن الهدف هو عقد جولة جديدة من المحادثات الأمريكية الإيرانية قبل انتهاء وقف إطلاق النار، وفقا لسكاي نيوز.

حدث بالفن| احتفالات النجوم بشم النسيم ونجمات يكشفن أسراراً صادمة عن تعرضهن
إعلام عبري: اجتماع مرتقب غدًا بين سفيرة لبنان وسفير إسرائيل في واشنطن

الدكتور مهاب مجاهد يحذر: اضطراب النوم لأكثر من أسبوعين "جرس إنذار" للاكتئاب
لميس الحديدي توجه رسالة مؤثرة إلى حسن المستكاوي.. ماذا قالت؟
"للمرة الأولى في مسيرته".. تريزيجيه ينتظر تحقيق رقما تاريخيا خلال مباراة

