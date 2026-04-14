قال ⁠جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، إن واشنطن أحرزت ‌تقدما كبيرا في المحادثات مع إيران.

وردا ‌على ‌سؤال خلال مقابلة مع قناة فوكس ‌نيوز عن ‌إمكانية ⁠إجراء المزيد من المحادثات مع طهران، ⁠قال ‌فانس: "الكرة في ملعب ⁠إيران"، معتبرا مشاركة إيران على هذا المستوى من المسؤولين في المفاوضات التي عقدت بإسلام آباد أمرا إيجابيا.

وأوضح فانس، أن المفاوضين الإيرانيين كانوا غير قادرين على إبرام اتفاق، وكان عليهم العودة إلى طهران وأخذ موافقة المرشد أو شخص آخر.

وأضاف أن الولايات ⁠المتحدة تتوقع من ⁠إيران إحراز تقدم في فتح مضيق هرمز، محذرا من أن المفاوضات ستتغير إذا لم تفعل ‌طهران ذلك.

وتابع فانس: "إن إيران قامت بإرهاب اقتصادي موجّه ضد العالم"، مضيفا: "على إيران أن تكون دولة طبيعة وألا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية".

وأشار إلى أنه تم إبلاغ الإيرانيين بأن عليهم إخراج المواد النووية من البلاد، وأوضحنا لهم خطوطنا الحمراء.

كانت "بلومبرج" قد نقلت عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة وإيران تدرسان عقد اجتماع ثانٍ في محاولة لإحياء محادثات وقف إطلاق النار.

ووفق المصادر فإن الهدف هو عقد جولة جديدة من المحادثات الأمريكية الإيرانية قبل انتهاء وقف إطلاق النار، وفقا لسكاي نيوز.