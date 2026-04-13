لبنان: مفاوضات مباشرة مع إسرائيل لوقف إطلاق النار
12:55 م 13/04/2026
يوسف رجي
أكد وزير الخارجية في لبنان يوسف رجي أن بلاده تسعى إلى التوصل لوقف إطلاق النار من خلال مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.
وأوضح أن هذه المفاوضات أسهمت في تكريس فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني، في إشارة إلى استقلالية التحرك الدبلوماسي اللبناني عن التطورات المرتبطة بـ إيران.
وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه المحادثات يتمثل في الوصول إلى اتفاق يوقف العمليات العسكرية ويحد من التصعيد، في ظل الظروف الأمنية المعقدة التي تشهدها المنطقة.