أكد وزير الخارجية في لبنان يوسف رجي أن بلاده تسعى إلى التوصل لوقف إطلاق النار من خلال مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.

وأوضح أن هذه المفاوضات أسهمت في تكريس فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني، في إشارة إلى استقلالية التحرك الدبلوماسي اللبناني عن التطورات المرتبطة بـ إيران.

وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه المحادثات يتمثل في الوصول إلى اتفاق يوقف العمليات العسكرية ويحد من التصعيد، في ظل الظروف الأمنية المعقدة التي تشهدها المنطقة.