البابا ليو يتحدى ترامب: لا أخشى الإدارة الأمريكية وسأواصل رسالتي من أجل السلام

كتب : مصطفى الشاعر

11:28 ص 13/04/2026 تعديل في 11:32 ص

أكد البابا ليو الرابع عشر، أنه لا يخشى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددا على استمراره في "رفع صوته بالحق والتعبير عن مواقفه"، وذلك في أول رد مباشر له بعد الانتقادات الحادة التي وجهها له ترامب بشأن الحرب مع إيران.

رفض السجال والدعوة لبناء الجسور

قال البابا ليو، في تصريحات للصحفيين، على متن الطائرة البابوية، اليوم الإثنين، إنه لا يسعى للدخول في سجالات أو مناظرات، موضحا أن كلماته ليست هجوما على أحد، بل هي "دعوة مفتوحة للجميع" للبحث عن سُبل بناء جسور السلام والمصالحة، وتجنب خيار الحرب كلما كان ذلك ممكنا.

رسالة الإنجيل فوق السياسة

تعهد بابا الفاتيكان، بمواصلة ما وصفه بمهمة الكنيسة في عالم اليوم، قائلا بكل ثبات: "لا أخشى إدارة ترامب ولا أهاب الجهر برسالة الإنجيل، فهذا هو الدور الذي جئت من أجله وهذا هو واجب الكنيسة"، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

رؤية مختلفة لصناعة السلام

أوضح البابا، أن الكنيسة ليست كيانا سياسيا، وأن تعاملها مع السياسة الخارجية يختلف تماما عن المنظور الذي قد يفهمه الرئيس الأمريكي، مؤكدا إيمانه العميق برسالة الإنجيل كـ "صانع سلام" في المقام الأول، وهو الموقف الذي يضعه في تباين مستمر مع لغة الحرب والتصعيد.

وتعكس هذه التصريحات "الجريئة" وصول العلاقة بين ترامب والبابا ليو إلى "طريق مسدود"، حيث يصرّ بابا الفاتيكان على تحدي لغة الحرب بالثبات على رسالة السلام، ضاربا عرض الحائط بتهديدات الإدارة الأمريكية.

