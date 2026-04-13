موسكو: إرسال قوات أممية لتأمين محطة بوشهر مرهون بموافقة إيران

كتب : مصراوي

08:35 ص 13/04/2026

محطة بوشهر النووية

وكالات

أكد مدير إدارة المنظمات الدولية لدى وزارة الخارجية الروسية كيريل لوجفينوف، أن إرسال قوات أممية لضمان أمن محطة بوشهر النووية الإيرانية مرهون بموافقة طهران.

قال: "إرسال قوات لضمان أمن محطة بوشهر سيعتمد على استعداد طهران لقبول مثل هذه البعثة".

لفت إلى أن موافقة الدولة المضيفة هي الشرط الأساسي والأهم لعمليات حفظ السلام الأممية.

كانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قد أبلغت عن 3 حوادث سقوط قذائف في محيط المحطة بوشهر في مارس.

أفادت السلطات الإيرانية، أنه جرى استهداف المحطة للمرة الرابعة، ما أدى إلى مقتل شخص وأضرار مادية وتحذيرات من كارثة إقليمية.

ودعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إلى أقصى درجات ضبط النفس لتجنب خطر حادث نووي.

وصرح أليكسي ليخاتشيوف مدير عام مؤسسة "روساتوم" الروسية للطاقة الذرية التي تدير المحطة في وقت سابق، أن الوضع في منطقة محطة بوشهر مستمر في التدهور، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

