أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أنها ستبدأ، اعتباراً من غد الاثنين في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، تنفيذ حظر على حركة الملاحة البحرية المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها، وذلك تنفيذاً للإعلان الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت القيادة المركزية، في بيان عبر منصة "إكس"، أن هذا الحظر سيُطبق بشكل محايد على سفن جميع الدول التي تدخل الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو تغادرها، بما يشمل الموانئ الواقعة على الخليج العربي وخليج عُمان.

وأكدت أن الإجراءات لن تشمل السفن العابرة لمضيق هرمز في طريقها من وإلى موانئ غير إيرانية، مشددة على عدم عرقلة حرية الملاحة في هذا الإطار.

وأوضحت أن أطقم السفن التجارية ستتلقى إرشادات إضافية عبر إشعارات رسمية قبل بدء تنفيذ الحظر، داعية جميع الملاحين إلى متابعة نشرات "الإشعارات للملاحين"، والتواصل مع القوات البحرية الأمريكية عبر قناة الاتصال البحرية رقم 16 عند الإبحار في خليج عُمان والمناطق المؤدية إلى مضيق هرمز.