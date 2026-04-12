واشنطن تتحرك في هرمز.. سنتكوم تعلن حصار الموانئ الإيرانية بدءًا من الغد

كتب : محمد جعفر

11:38 م 12/04/2026

القيادة المركزية الأمريكية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أنها ستبدأ، اعتباراً من غد الاثنين في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، تنفيذ حظر على حركة الملاحة البحرية المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها، وذلك تنفيذاً للإعلان الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت القيادة المركزية، في بيان عبر منصة "إكس"، أن هذا الحظر سيُطبق بشكل محايد على سفن جميع الدول التي تدخل الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو تغادرها، بما يشمل الموانئ الواقعة على الخليج العربي وخليج عُمان.

وأكدت أن الإجراءات لن تشمل السفن العابرة لمضيق هرمز في طريقها من وإلى موانئ غير إيرانية، مشددة على عدم عرقلة حرية الملاحة في هذا الإطار.

وأوضحت أن أطقم السفن التجارية ستتلقى إرشادات إضافية عبر إشعارات رسمية قبل بدء تنفيذ الحظر، داعية جميع الملاحين إلى متابعة نشرات "الإشعارات للملاحين"، والتواصل مع القوات البحرية الأمريكية عبر قناة الاتصال البحرية رقم 16 عند الإبحار في خليج عُمان والمناطق المؤدية إلى مضيق هرمز.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فيلم أكشن في أكتوبر.. احتجاز داخل عقار يكشف عن جثة بالجراج
حوادث وقضايا

فيلم أكشن في أكتوبر.. احتجاز داخل عقار يكشف عن جثة بالجراج
بسبب الفسيخ.. سيمون تكشف تفاصيل وفاة والدها- فيديو قديم
زووم

بسبب الفسيخ.. سيمون تكشف تفاصيل وفاة والدها- فيديو قديم
وزراء وشخصيات عامة يقدمون العزاء لوزير التموين في وفاة والد زوجته
أخبار مصر

وزراء وشخصيات عامة يقدمون العزاء لوزير التموين في وفاة والد زوجته

بيان مهم من الصحة بعد واقعة "سيدة الإسكندرية"
أخبار مصر

بيان مهم من الصحة بعد واقعة "سيدة الإسكندرية"
لأول مرة| د. محمود محيي الدين: استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة.. وهذا ردي
مصراوى TV

لأول مرة| د. محمود محيي الدين: استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة.. وهذا ردي

