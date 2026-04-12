السعودية تستدعي سفيرة العراق لدى المملكة |تفاصيل

كتب : محمد جعفر

05:54 م 12/04/2026

العراق والسعودية

استدعت وزارة الخارجية السعودية سفيرة جمهورية العراق لديها صفية طالب السهيل، على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات التي استهدفت السعودية ودول الخليج عبر طائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية.
وسلّم وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، السفير الدكتور سعود الساطي، السفيرة العراقية مذكرة احتجاج رسمية، شدد خلالها على إدانة المملكة لهذه الاعتداءات، مؤكداً ضرورة أن تتعامل الحكومة العراقية بمسؤولية مع هذه التهديدات، وأكد الساطي رفض المملكة القاطع لأي انتهاك لسيادة الدول أو محاولات تهديد أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية اتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الهجمات.
كما أوضح أن المملكة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها وحماية أراضيها، في ظل استمرار التهديدات الإقليمية.

