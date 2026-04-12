تلوح في الأفق بوادر تصعيد عسكري جديد يلوح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد المنشآت الحيوية في طهران، في أعقاب انتهاء جولة المباحثات الدبلوماسية دون التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأعلن الرئيس الأمريكي الأحد، أن البنية التحتية العسكرية في طهران تعرضت لتدمير شبه كامل على مدار أكثر من 40 يوما من المواجهات في سياق حرب إيران.

وأشار ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إلى أن واشنطن تمكنت من القضاء على مفاصل الدولة الإيرانية بشكل أساسي، مؤكدا أن الأهداف المتبقية للعمل العسكري تشمل محطات تحلية المياه وشبكة الطاقة والجسور، واصفا ضرب قطاع المياه بأنه سيكون "مدمرا للغاية".

مفاوضات إيران وأمريكا.. ترامب: كانت ودية للغاية وحصلنا على أغلب مطالبنا

وكشف الرئيس الأمريكي عن تفاصيل المباحثات التي جرت بين واشنطن وطهران في باكستان، واصفا الأجواء بأنها كانت "ودية للغاية"، حيث حصلت الولايات المتحدة على أغلب النقاط المطلوبة.

وأوضح ترامب، أن المحادثات تعثرت في نهاية المطاف بسبب رفض الجانب الإيراني الالتزام بالتخلي عن الطموحات النووية، وهي النقطة التي وصفها بأنها "الأهم على الإطلاق".

ومع ذلك، يتوقع ترامب عودة طهران إلى طاولة المفاوضات مجددا لتقديم كافة التنازلات المطلوبة، مشددا على أن الخصم لا يمتلك أي "أوراق رابحة".

ودافع الرئيس الأمريكي عن تهديده السابق بإنهاء "حضارة بأكملها"، معتبرا أن تلك التصريحات الصارمة هي التي أجبرت القيادة الإيرانية على الانخراط في المسار السياسي وعدم مغادرته حتى الآن.

حصار مضيق هرمز وتطورات صراع إيران وأمريكا

وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ في فرض حصار على الممرات الملاحية في مضيق هرمز عقب توقف المفاوضات، مؤكدا نجاح مدمرتين أمريكيتين متطورتين، وهما "فرانك إي بيترسون" و"مايكل مورفي"، في عبور المضيق والعمل في الخليج العربي دون أي رد فعل من الجانب الإيراني، ضمن مهمة تهدف لضمان تطهير الممر المائي تماما من الألغام البحرية التي زرعها الحرس الثوري سابقا.

ترامب: بريطانيا ترسل كاسحات ألغام إلى مضيق هرمز

وأوضح ترامب أن واشنطن بدأت عملية إخلاء المضيق كـ"خدمة لدول العالم"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ودولا أخرى، من بينها المملكة المتحدة، ترسل حاليا كاسحات ألغام تقليدية وأخرى متطورة تعمل تحت الماء.

وحذر الرئيس الأمريكي من أن التقنية العسكرية الأمريكية تتيح تتبع مصادر السلاح والقضاء على المعتدين في غضون 3 دقائق فقط، مؤكدا قدرته على شل قطاع الطاقة الإيراني بالكامل في ساعة واحدة فقط، وهو ما قد يتطلب 10 سنوات لإعادة إعماره.