بينما كانت أغاني فرقة "ون دايركشن" تملأ قمرة القيادة، وجد الطيار البريطاني السابق سام رذرفورد، نفسه في مأزق لم يتخيله قط؛ حيث اكتشف فجأة أنه يُحلّق بطائرته الصغيرة ذات المحرك المروحي مباشرة فوق "حاملة طائرات أمريكية" في قلب منطقة عمليات عسكرية مشتعلة ببحر العرب.

مفاجأة في قلب "ساحة الحرب"

رذرفورد، الذي كان يقوم بمهمة توصيل طائرة من طراز "بايبر PA-28" إلى مدرسة طيران في الهند، وجد نفسه وسط "عاصفة" دبلوماسية وعسكرية. فمع اندلاع المواجهات بين واشنطن وطهران، تحول الخليج وبحر العرب إلى منطقة محظورة، لتبدأ الدراما الحقيقية عندما اعترضته طائرتان مقاتلتان من طراز "إف/إيه-18" تابعتان للبحرية الأمريكية.

"مساومة مراكش" في السماء

في حوار حابس للأنفاس عبر اللاسلكي، وصف رذرفورد، ما حدث بأنه يُشبه "المساومة على سجادة في أسواق مراكش"؛ حيث كان عليه إقناع طياري البحرية الأمريكية بأنه مجرد طيار مدني"ضال" وليس تهديدا انتحاريا، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن".

طيارو المقاتلات، الذين لم يتركوا شيئا للصدفة، ظلوا يُحلّقون في دوائر ضيقة حول طائرته الصغيرة لمدة 30 دقيقة كاملة، للتأكد من أنه لن يقوم بأي حركة مفاجئة تجاه حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" التي كانت تحتهم مباشرة.

الرعب تحت مراقبة "الصقور"

يقول رذرفورد: كانوا يتأكدون فقط من أننا لن نهبط فجأة أو نوجه ضربات نحو أهدافهم. ورغم التوتر الشديد، نجح الطيار البريطاني في الحفاظ على هدوئه حتى ابتعد مسافة كافية جهة الشرق، ليتلقى شكرا مفاجئا من الطيارين الأمريكيين قبل أن ينصرفوا، وتنتهي "المغامرة المرعبة" بسلام بفضل خبرته العسكرية السابقة.