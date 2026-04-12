أعلن محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني وقائد الفريق التفاوضي في محادثات إسلام آباد، عن "فشل" الولايات المتحدة في كسب ثقة الوفد الإيراني، مؤكدا أن المفاوضات التي استمرت 21 ساعة لم تنجح في تبديد الشكوك تجاه الجانب الأمريكي.

انعدام الثقة وتجارب الماضي

في تدوينة له عبر منصة "إكس" عقب انتهاء المحادثات، اليوم الأحد، أوضح قاليباف، أنه أكد قبل بدء التفاوض على امتلاك طهران "حُسن النية والعزيمة اللازمة"، مشددا في الوقت ذاته على أن خبرات الحروب السابقة جعلت الثقة في الطرف الآخر أمرا غائبا تماما.

168 مقترحا على الطاولة

كشف قاليباف، أن الوفد الإيراني قدّم 168 مقترحا بناء واستشرافيا للمستقبل خلال الجلسات، ومع ذلك فشل الجانب الأمريكي في نهاية هذه الجولة في اتخاذ خطوات تعزز ثقة المفاوضين الإيرانيين.

وأضاف رئيس برلمان إيران، أن أمريكا تفهمت المنطق والمبادئ الإيرانية، وعليها الآن أن تقرر ما إذا كانت قادرة على اتخاذ قرارات تكسب بها ثقة طهران أم لا.

الدبلوماسية كخيار موازي للمواجهة

اعتبر محمد باقر قاليباف، أن وهو أحد القادة المخضرمين في النظام، أن "الدبلوماسية" تُمثّل وسيلة أخرى توازي النضال العسكري لضمان حقوق الشعب الإيراني، مؤكدا أن بلاده لن تتوقف عن جهودها لترسيخ ما حققه الإيرانيون خلال 40 يوما من الدفاع الوطني، في إشارة إلى العمليات العسكرية الأخيرة.

۱/پیش از مذاکرات تأکید کردم که ما حسن نیت و ارادهٔ لازم را داریم ولی به دلیل تجربیات دو جنگ قبلی، اعتمادی به طرف مقابل نداریم.



همکاران من در هیئت ایرانی میناب۱۶۸ ابتکارات رو به جلویی مطرح کردند ولی طرف مقابل در نهایت نتوانست در این دور از مذاکرات اعتماد هیئت ایرانی را جلب کند. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 12, 2026

من جانبه، حسم نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، الموقف بإعلان "تعثر المفاوضات" مع إيران في باكستان، مؤكدا تمسك بلاده بخطوطها الحمراء دون أي تنازلات، ومعتبرا أن الكرة الآن في ملعب طهران للرد على المطالب الأمريكية، وهو ما يضع المنطقة أمام سيناريوهات مفتوحة.


















