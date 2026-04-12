إسماعيل بقائي: الدبلوماسية لن تنتهي.. والاتصالات بين إيران وباكستان وأصدقائنا في المنطقة ستتواصل

كتب : مصراوي

05:58 ص 12/04/2026

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه تم التوصل إلى تفاهم بشأن عدد من القضايا خلال المفاوضات في باكستان، لكن المحادثات لم تؤدِ في النهاية إلى اتفاق.

قال بقائي: "تفاهمنا على عدة قضايا لكن فجوة في ملفات كبرى منعت التوصل لاتفاق
وجهات النظر كانت متباعدة بشأن موضوعين أو 3 موضوعات مهمة، ولم يكن ينبغي منذ البداية توقّع التوصل إلى اتفاق خلال جلسة واحدة".

تابع: "أُضيفت هذه المرة بعض القضايا الجديدة مثل مضيق هرمز والوضع في المنطقة إلى جدول المفاوضات، والاتصالات والمشاورات بين إيران وباكستان وسائر أصدقائنا في المنطقة ستتواصل، كما أن هذه الجولة من المفاوضات كانت أطول جولة أجريناها
والدبلوماسية لن تنتهي".

وأوضح: "لكن فيما يتعلق بـ2-3 موضوعات مهمة، كانت هناك فجوة في وجهات النظر، ولم تفضِ المحادثات في النهاية إلى اتفاق، وهذه المفاوضات تمت بعد 40 يومًا من الحرب المفروضة، وفي جوٍّ من سوء الظن وعدم الثقة؛ من الطبيعي ألا نتوقع من البداية أن نتوصل إلى اتفاق خلال جلسة واحدة. ولم يكن أحد يتوقع ذلك".

وأكد بقائي: "نحن في الجهاز الدبلوماسي، في أي ظرف، يجب أن نتابع حقوق ومصالح الشعب الإيراني، وفي الـ 24 ساعة الماضية، تم النقاش حول أبعاد مختلفة للموضوعات الرئيسية للمفاوضات، بما فيها مضيق هرمز، الملف النووي، تعويضات الحرب، رفع العقوبات، والإنهاء الكامل للحرب ضد إيران وفي المنطقة".

وأضاف: "نجاح هذه العملية الدبلوماسية مرهون بجدية الطرف الآخر وحسن نيته، وتجنب التجاوز والمطالب غير القانونية، وقبول حقوق إيران المشروعة ومصالحها الشرعية".

كما تقدم بقائي بالشكر لحكومة وشعب باكستان الشرفاء، على استضافة المفاوضات وجهودهم الطيبة في دفع هذا المسار قدما، وفقا لروسيا اليوم.

