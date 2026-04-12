إيران: المفاوضات مع واشنطن جرت في جو من عدم الثقة.. والاختلاف حول قضيتين مهمتين

كتب : مصراوي

05:44 ص 12/04/2026

أمريكا وإيران

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أنها تواصلت إلى اتفاق بشأن عدد من النقاط في المحادثات مع أمريكا في باكستان، لكن وجهات النظر اختلفت حول قضيتين مهمتين، وفقا لسكاي نيوز.

وأضافت الخارجية الإيرانية، المفاوضات مع واشنطن جرت في جو من عدم الثقة ومن الطبيعي عدم التوصل إلى اتفاق في جلسة واحدة فقط، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع أن تصل لاتفاق خلال الجولة الأولى من المفاوضات.

وقال أكسيوس، اليوم الأحد، إن بعض الخلافات في المفاوضات بين أمريكا وإيران تتعلق بمطالبة إيران بالسيطرة على مضيق هرمز ورفض التخلي عن مخزون اليورانيوم المخصب.

وغادر الوفد الأمريكي باكستان، صباح اليوم الأحد، في أعقاب إعلان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عدم التوصل لاتفاق مع إيران.

وأظهرت صور فانس الذي قاد الوفد الأمريكي، وأعضاء الوفد، يستقلون الطائرة عائدين إلى الولايات المتحدة.

وبثت الصور بعد دقائق من مؤتمر صحفي مقتضب لفانس، أعلن فيه انتهاء مفاوضات إسلام آباد من دون التوصل إلى اتفاق مع إيران.

قال فانس في وقت مبكر من صباح الأحد، إن المفاوضات انتهت من دون التوصل إلى اتفاق بعد أن رفض الإيرانيون قبول الشروط الأمريكية بعدم تطوير سلاح نووي.

ذكر فانس، أن المحادثات انتهت بعد 21 ساعة، إذ كان على تواصل مستمر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وآخرين في الإدارة.

أضاف للصحفيين: "الحقيقة البسيطة هي أننا بحاجة إلى رؤية التزام مؤكد بأنهم لن يسعوا إلى الحصول على سلاح نووي، ولن يسعوا إلى الحصول على الأدوات التي تمكنهم من تطوير سلاح نووي بسرعة".

واعتبر أن هذا هو الهدف الأساسي لرئيس الولايات المتحدة، وهذا ما حاولنا تحقيقه من خلال هذه المفاوضات.

