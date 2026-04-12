قال جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، فجر اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة أجرت محادثات مع إيران لمدة 21 ساعة.

أضاف نائب الرئيس الأمريكي: "لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، ونحتاج إلى رؤية تأكيد قاطع أن إيران لن تسعى لامتلاك سلاح نووي".

وأشار إلى أن إيران اختارت عدم قبول الشروط الأمريكية، قائلا: "كنا في غاية المرونة خلال المفاوضات"، وفقا لسكاي نيوز.