بعد 15 ساعة من المفاوضات.. أمريكا وإيران تستأنفان المحادثات ليوم جديد



وكالات

قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض لشبكة سي إن إن الأمريكية، إن المحادثات الثلاثية لا تزال مستمرة في إسلام آباد، باكستان.

وأوضح أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران امتدت حتى ساعات الصباح الباكر في باكستان، إذ يقود نائب الرئيس جي دي فانس الوفد الأمريكي.

وبحسب المسؤول، فقد استمرت المحادثات لمدة 15 ساعة وما زالت مستمرة، لكن من غير الواضح كم من هذا الوقت خُصص للمحادثات الثنائية بين الولايات المتحدة وإيران تحديدًا.

مسؤولون من الحرس الثوري يشاركون بالمفاوضات

في الوقت ذاته، قال مصدر في الخليج لشبكة سي إن إن الأمريكية، إن مسؤولين رفيعي المستوى من الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك القوات الجوية والبحرية، حتى قوة القدس- وهي وحدة تابعة للحرس الثوري مسؤولة عن العمليات الخارجية- وصلوا اليوم إلى قاعدة نور خان التابعة للقوات الجوية الباكستانية قرب إسلام آباد.

بحسب المصدر، فإن الوافدين الجدد يأتون لتقديم الدعم اللوجستي للوفد الإيراني، ومن المتوقع أن يقدم كبار مسؤولي الحرس الثوري "استشارات" خلال المحادثات.

وأظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية وصول طائرة واحدة على الأقل تابعة لشركة "بويا إير"، وهي شركة خاضعة لعقوبات أمريكية بسبب ارتباطها بالحرس الثوري الإيراني.

تُعد قاعدة نور خان، التي هبطت فيها الطائرة، مخصصة لكبار الزوار الرسميين في باكستان وتخضع لإجراءات أمنية مشددة.