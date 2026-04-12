بشرطين.. نتنياهو يُوافق على بدء مفاوضات لوقف الحرب على لبنان

كتب : مصراوي

01:24 ص 12/04/2026

نتنياهو

وكالات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، أنه وافق على بدء محادثات بشأن اتفاق سلام مع لبنان، لكنه وضع شرطين لتحقيق ذلك.

أضاف نتنياهو في رسالة مصورة: "تواصل لبنان معنا في الشهر الماضي تواصل معنا عدة مرات لبدء محادثات سلام مباشرة".

وتابع: "لقد أعطيت موافقتي، لكن بشرطين: نريد تفكيك سلاح حزب الله، ونريد اتفاق سلام حقيقي يدوم لأجيال".

وأوضح أن المفاوضات تهدف إلى التوصل إلى تسوية دائمة، رغم أن نتائجها لا تزال غير مؤكدة.

أعلنت الرئاسة اللبنانية الجمعة الماضية، عن عقد اجتماع مع إسرائيل في واشنطن الأسبوع المقبل، لمناقشة وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحزب الله، وإمكانية بدء مفاوضات.

نتنياهو وقف الحرب في لبنان لبنان إسرائيل ولبنان مفاوضات بين إسرائيل ولبنان حزب الله

