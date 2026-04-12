

وكالات

انتهت جولة المفاوضات المباشرة الحالية بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد، على أن تستأنف الجلسات بجولة جديدة اليوم الأحد، بناءً على مقترح من الجانب الباكستاني وموافقة الطرفين.

أشارت وكالة "تسنيم" الإيرانية إلى أن القرار جاء في ظل ما وصفته مصادر بـ"مطالب غير منطقية" من الجانب الأمريكي، مقابل تمسك الوفد الإيراني بالحفاظ على مصالحه الوطنية، ما أدى إلى استمرار الخلافات ودفع نحو تمديد المحادثات لمواصلة النقاش.

أضافت الوكالة، أن الطرفين يواصلان حاليا تبادل النصوص بمشاركة فرق الخبراء، في مؤشر على دخول المحادثات مرحلة أكثر تفصيلا، مع استمرار العمل على صياغة بنود التفاهمات المحتملة.

أكد التلفزيون الإيراني، انتهاء جولة المفاوضات الثلاثية بين إيران والولايات المتحدة وباكستان في إسلام آباد.

وتشهد المفاوضات الجارية في إسلام آباد بين إيران والولايات المتحدة حراكا متسارعا، مع انتقالها إلى مرحلة أكثر تفصيلا.

ويؤكد إعلام إيراني، أن بعض الخلافات ومازالت قائمة، إذ أشارت وكالة "تسنيم" الإيرانية إلى وجود مبالغات في الاعلام الغربي بشأن إحراز تقدم في المفاوضات.

لكن تقارير إعلامية نقلا عن عضو في الوفد الإيراني المشارك في محادثات إسلام آباد أفادت، أن المفاوضات مع الولايات المتحدة تسير بشكل جيد حتى الآن، مؤكدا أن الوفد الإيراني يشعر بامتلاكه أفضلية نسبية في مسار المحادثات.

تشير تقديرات خبراء إلى أن إيران تدخل المحادثات بثقة، لكنها تبقي سقف التوقعات منخفضا، في ظل تعقيدات الملفات المطروحة، وعلى رأسها البرنامج الصاروخي والتطورات الإقليمية، خصوصا في لبنان وقضية مضيق هرمز الذي لازال الخلافات بشأنه عميقة.

كانت شبكة "فوكس نيوز" قد أكدت نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع في البيت الأبيض، أن المفاوضات الثلاثية المباشرة جرت وجها لوجه بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان.

وأفادت مصادر إعلامية بأن المحادثات بصيغة "لقاء مباشر" بين الجانبين، تعقد عقب مشاورات مع الوسطاء برئاسة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في تحول لافت عن المراحل السابقة التي اعتمدت بدرجة أكبر على الوساطة غير المباشرة.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر، أن الوفدين الإيراني والأمريكي باتا يخوضان حوارا مباشرا في إسلام آباد، في تطور يعكس انتقالا نوعيا في طبيعة التفاوض، بالتوازي مع تأكيد مسؤول في البيت الأبيض عقد اجتماع ثلاثي يضم الولايات المتحدة وإيران وباكستان.

بحسب المعطيات، يشارك في الوفد الأمريكي نائب الرئيس جي دي فانس، إلى جانب المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، والمستشار الرئاسي جاريد كوشنر، إضافة إلى فريق موسع من مستشاري الأمن القومي والخبراء الفنيين، مع دعم مباشر من فرق موجودة في واشنطن.

في السياق، أكدت وكالة "تسنيم"، أن المحادثات تجاوزت الإطار العام ودخلت في نقاشات فنية دقيقة حول عدد من الملفات، إذ يعمل خبراء الجانبين على دراسة التفاصيل، مع استمرار الاجتماعات الفنية لساعات متواصلة.

أضافت الوكالة، أن احتمال تمديد المفاوضات ليوم إضافي لا يزال مطروحا، إلا أن القرار لم يحسم بعد، في حين أشارت وكالة فارس إلى أن استمرار الوفد الإيراني في إسلام آباد مرهون بمستوى التقدم المحرز في النقاشات.

في المقابل، أفادت مصادر إيرانية، أن الوفد قد ينسحب من المفاوضات في حال عدم تحقيق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وربطت استمرار الحوار بتحقيق ما وصفته بـ"مصالح الشعب والجمهورية الإسلامية"، ما يعكس تشددا في السقف السياسي للمفاوضات.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر باكستاني، أن جولة المحادثات استمرت نحو ساعتين قبل أن تتوقف لاستراحة، بينما تستمر اجتماعات اللجان الفنية حتى الآن، في مؤشر على دخول المفاوضات مرحلة تقنية دقيقة ومعقدة.

يأتي هذا الحراك الدبلوماسي المتسارع في ظل تصاعد ميداني في جنوب لبنان، ما يضيف ضغطا إضافيا على مسار التفاوض ويجعل نتائجه مرهونة بتطورات إقليمية متشابكة، وفقا لروسيا اليوم.