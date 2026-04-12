"جولة جديدة ومطالب مُبالغ فيها".. آخر تطورات محادثات إسلام آباد بين أمريكا وإيران

كتب : مصراوي

01:14 ص 12/04/2026

المفاوضات الأمريكية الإيرانية في باكستان

وكالات

تستمر المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في باكستان في محاولة للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف الحرب بين الطرفين، ومن جانبه قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن المحادثات الثلاثية المباشرة لا تزال مستمرة في إسلام آباد، باكستان.

وأوضح المسؤول للشبكة الأمريكية، أن المحادثات التي استمرت لساعات امتدت حتى ساعات الصباح الباكر في إسلام آباد، إذ يقود وفد الولايات المتحدة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للصحفيين في البيت الأبيض في وقت سابق اليوم، إن الأمر لا يهمه سواء تم التوصل إلى اتفاق مع إيران أم لا.

مطالب الولايات المتحدة

وفي الشأن ذاته، قال مصدر إيراني لوكالة تسنيم الإيرانية، إن ما وصفه بـ"مطالب الولايات المتحدة المبالغ فيها" في قضية مضيق هرمز يمنع التوصل إلى إطار تفاوضي مشترك.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء عن المصدر قوله: إن هذه المطالب الأمريكية في ملفات متعددة، بما في ذلك ملف مضيق هرمز، إذ حالت حتى الآن دون التوصل إلى اتفاق حول إطار مشترك لمواصلة المفاوضات.

وأضاف المصدر، أن إيران لا تتعجل في هذا الشأن، وتؤكد للطرف الآخر أنه طالما لم يتم الاتفاق على إطار مشترك للمفاوضات، فإن وضع مضيق هرمز سيبقى دون تغيير، وأن عدد السفن المتفق عليه سابقًا لن يُسمح له بالعبور.

أكد المصدر، أن المفاوضين الأمريكيين إذا لم يتعاملوا مع القضايا بروح واقعية، فإن مضيق هرمز سيبقى مغلقًا، وإيران ستثبت قدرتها في هذا الملف.

جولة جديدة من المحادثات

من جانبه أعلن التلفزيون الإيراني، أنه باقتراح من الوسيط الباكستاني تم الاتفاق على عقد جلسة أخرى من المحادثات صباح اليوم الأحد، إذ قال مراسل التلفزيون الرسمي الإيراني في إسلام آباد، إن المحادثات بين إيران وأمريكا ستستمر اليوم الأحد.

وقالت وكالة إرنا الإيرانية، إن هناك جولة جديدة من المحادثات الثلاثية بين إيران والولايات المتحدة وباكستان.

وتابعت الوكالة الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع، إن محادثات إسلام آباد عادت من مستوى الخبراء إلى المستوى الثلاثي الرئيسي للأطراف.

ووفقا للوكالة الإيرانية فإن هذه الجولة ستكون الأخيرة من المحادثات وفانس سيصدر بيانًا صحفيًا سيبث مباشرةً على التلفزيون الباكستاني الرسمي.

المفاوضات الأمريكية الإيرانية في باكستان خلافات أمريكا وإيران شروط إيران بمفاوضات باكستان مفاوضات إيرن وأمريكا

