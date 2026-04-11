يتجه المشهد العام في الولايات المتحدة نحو نمط غير مألوف من المواجهات الشخصية التي قد تجمع بين أبناء أقطاب السياسة الأمريكية داخل حلبات الرياضات القتالية.

وفي حدث محتمل، قد يتابع المواطنون الأمريكيون نزالا فريدا من نوعه تزامنا مع الاستعدادات الجارية للاحتفال بالذكرى 250 لاستقلال البلاد، حيث برزت فكرة إقامة مباراة داخل قفص تجمع بين هانتر بايدن، نجل الرئيس السابق جو بايدن، وأبناء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تفاصيل تحدي هانتر بايدن لعائلة ترامب

ووفقا لوكالة "رويترز"، ظهر هذا الاحتمال غير التقليدي يوم الخميس عندما وجه هانتر بايدن، تحديا مباشرا لأكبر أبناء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهما دونالد جونيور وإريك ترامب.

وأوضح هانتر بايدن، أنه تلقى مكالمة هاتفية من المعلق أندرو كالاجان، الذي يتولى مهام تنظيم هذه المباراة المرتقبة.

وأكد هانتر بايدن موافقته الكاملة على خوض هذه التجربة في مقطع مصور نُشر عبر حساب كالاجان على منصة "إنستجرام" التابعة لـ"قناة 5"، حيث قال: "أخبرته أنني سأفعل ذلك، أنا موافق بنسبة 100% إذا استطاع إنجاز ذلك، وإذا لم يستطع فسأظل قادما".

وحتى هذه اللحظة، لم تصدر أي ردود فعل رسمية من البيت الأبيض أو منظمة ترامب بشأن هذا التحدي.

تاريخ المواجهات الشخصية في السياسة الأمريكية

وفي سياق متصل، يخطط البيت الأبيض لاستضافة فعالية مماثلة بمشاركة مقاتلين محترفين من "بطولة القتال النهائي (UFC)" في 14 يونيو المقبل، ضمن سلسلة أنشطة احتفالية بالذكرى 555 لتأسيس الولايات المتحدة.

وتعيد هذه الخطوة للأذهان مقترح مباراة القفص التي كان من المفترض إقامتها عام 2023 بين مارك زوكربيرج وإيلون ماسك، والتي لم تدخل حيز التنفيذ.

وتأتي هذه الخصومة العائلية امتدادا للتنافس السياسي الذي أعقب انتخابات 2020، والتي شهدت فوز بايدن وهزيمة الرئيس الحالي دونالد ترامب.

ومع ذلك لا تُعد هذه أول مرة تتطور فيها المواجهة السياسية إلى مثل هذا الحد، ففي عام 1804 أُقيمت مبارزة بين آرون بور نائب الرئيس الأمريكي الأسبق ووزير الخزانة السابق ألكسندر هاميلتون، والتي أسفرت عن مقتل الأخير وأنهت المسيرة السياسية لخصمه.