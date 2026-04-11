طلبت الفنانة ياسمين صبري من جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، توجيه الأسئلة لها، وقامت بإعادة نشرها عبر خاصية القصص القصيرة، وأجابت عليها.

ماذا قالت ياسمين صبري في إجاباتها على الجمهور؟

وأكدت ياسمين ردا على سؤال بشأن جديدها الفني، أنها تقوم بتصوير فيلمين خلال الفترة الحالية، كما أشارت إلى أنها تنام في اليوم 10 ساعات، وهو ما علق عليه أحد متابعيها قائلا "10 ساعات مش كتير شوية؟"، لترد "معلش أنا آسفة واخدة من وقتك كتير".

ووصف أحد متابعيها تمثيلها بأنه "حشمة"، وسألها "هل نراكِ في أفلام ومسلسلات أكثر جرأة ورومانسية طاغية في قادم الأيام، إضافة إلى جمالك الرائع؟"، وهو ما علقت عليه قائلة "ليه طيب".

وطلبت واحدة من متابعي ياسمين صبري، مساعدتها في إيجاد حل للمسام الواسعة، لتجيب الثانية "لأ يا جماعة أنا مش دكتورة جلدية"، كما كشفت عن الصورة التي تضعها خلفية لهاتفها المحمول، وكانت عبارة عن بحر إلى جانب جملة "الكون يعمل من أجلك".

أعمال ياسمين صبري السينمائية

جدير بالذكر أن ياسمين صبري عُرض لها في السينما عام 2025 فيلم المشروع إكس بطولة النجم كريم عبدالعزيز، إخراج بيتر ميمي، وتقوم حاليا بتصوير فيلم "نصيب" بالإشتراك مع الفنان معتصم النهار، إخراج أحمد خالد أمين، تأليف أحمد عبدالفتاح، وفيلم مطلوب عائليا تأليف شريف الليثي، إخراج معتز التوني، بطولة كريم عبدالعزيز.

